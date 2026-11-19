Guardar

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este jueves que dos superpetroleros han sufrido "un incendio" tras chocar con una mina naval cuando intentaban "transitar ilegalmente" a través del estrecho de Ormuz, sin que por ahora haya información sobre su bandera o sobre la existencia de víctimas entre sus tripulaciones.

"Dos superpetroleros infractores explotaron tras chocar contra una mina naval mientras transitaban ilegalmente por el estrecho de Ormuz", ha dicho en un comunicado, en el que ha agregado que ambos "están ardiendo cerca de la costa sur del estrecho de Ormuz". "Transportan más de cuatro millones de barriles de petróleo", ha subrayado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

PUBLICIDAD

"Dichos buques, escoltados desde el aire por aviones de combate y drones estadounidenses, intentaban atravesar clandestinamente el estrecho de cuando impactaron contra una mina naval", ha señalado, al tiempo que ha reiterado que "los petroleros que operen bajo el mando o en colaboración con el criminal y asesino Ejército estadounidense serán objeto de una respuesta contundente si transitan por rutas no autorizadas a través del estrecho de Ormuz".

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

PUBLICIDAD

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.