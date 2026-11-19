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La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, dará a conocer este viernes 20 de noviembre su lista de jugadoras convocadas para disputar los dos últimos encuentros internacionales amistosos de España en este 2026, ante Chile y contra Venezuela.

Aprovechando la segunda edición del Congreso Internacional de Fútbol Femenino ELEVA, que estos días 19 y 20 de noviembre se está celebrando en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), la entrenadora madrileña facilitará dicho listado con sus elegidas.

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Como es habitual, los nombres se desvelarán a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y después, a partir de las 12.30 horas, Bermúdez atenderá a los medios de comunicación en el Salón Villalonga de la roceña Ciudad del Fútbol.

En cuanto a la convocatoria, Bermúdez no podrá contar con las lesionadas Vicky López (Barça Femení) y Mariona Caldentey (Arsenal FC), y deberían estar otra vez futbolistas como las blaugranas Cata Coll y Claudia Pina, del Barça Femení, y Mapi León, del London City Lionesses, que en el anterior parón para el doble amistoso contra Estados Unidos tuvieron que abandonar la concentración.

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También parece probable que retorne la centrocampista Aitana Bonmatí (Barça Femení), que no estuvo en la anterior por todavía no estar con ritmo competitivo tras salir de una lesión, mientras que habrá que ver si la seleccionadora mantiene en su última convocatoria de 2026 a futbolistas que fueron novedades como Oihane Hernández (Orlando Pride), Ainhoa Marín (Real Sociedad) y Ornella Vignola (Everton FC).

España, actual campeona del mundo y número uno del ranking de la FIFA, cerrará la última 'ventana' de este año con un doble amistoso en casa, midiéndose a Chile el 28 de noviembre en León y enfrentándose a Venezuela el 4 de diciembre en A Coruña.

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