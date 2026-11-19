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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que su gobierno ha hecho "mucho" en vivienda y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reprochado que "hay más pisos en sumarios de corrupción que los edificados".

Es uno de los principales cruces de intervenciones que han dejado el líder del Ejecutivo con el líder de la oposición en el cara a cara organizado por la Academia de la Televisión entre ambos candidatos, cuyo primer bloque ha sido de vivienda.

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En este primer bloque, Sánchez ha defendido la gestión de su Administración, aunque ha admitido que todavía es el "gran desafío de nuestro tiempo" y es necesario hacer "mucho más". De hecho, ha recordado la huelga general por la vivienda que, en su opinión, se ha realizado como protesta a todas las administraciones.

En el turno de réplica, Feijóo ha espetado a Sánchez que habla como si llevara "quince minutos" en el Gobierno y no ocho años, a lo que ha añadido: "Hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que ustedes han edificado". A renglón seguido, el líder 'popular' ha recordado que Sánchez ha prometido en torno a 184.000 viviendas y sólo se han entregado 540, un 0,29%.

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((HABRÁ AMPLIACIÓN))