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Samsung México reconoce el talento joven en la final de Solve for Tomorrow 2026

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre de 2026

Cinco equipos de distintas regiones del país presentaron soluciones tecnológicas enfocadas en sostenibilidad, biodiversidad, salud y organización de la vida cotidiana

El equipo EcoSmart de Jalisco obtuvo el primer lugar de la 13.ª edición de la iniciativa

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics México celebró la gran final de Solve for Tomorrow 2026, iniciativa que impulsa a jóvenes mexicanos a utilizar la ciencia, la tecnología y la innovación para desarrollar soluciones con impacto positivo en sus comunidades.

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Se trató de la 13.ª edición de la iniciativa de Responsabilidad Social de Samsung, en la cual participaron más de 7,000 estudiantes de 30 estados de la República Mexicana, quienes inscribieron a más de 1,888 proyectos con el apoyo de más 250 docentes.

Durante la ceremonia, realizada en las oficinas de Samsung México en la Ciudad de México, los cinco equipos finalistas provenientes de Tamaulipas, Jalisco, Chiapas y San Luis Potosí presentaron sus proyectos ante un jurado especializado. Las propuestas respondieron a desafíos relacionados con la conservación de la biodiversidad, el manejo de residuos, la protección de polinizadores, la organización de la vida cotidiana y la movilidad de personas con artritis reumatoide.

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"En Samsung creemos que la tecnología alcanza su verdadero valor cuando se convierte en una herramienta para mejorar la vida de las personas. Los proyectos que conocimos en esta edición demuestran que las y los jóvenes mexicanos tienen el talento, la creatividad y la sensibilidad necesarios para identificar los desafíos de sus comunidades y transformarlos en soluciones con un impacto real", aseguró Thomas Yun, Presidente de Samsung México.

Los cinco proyectos ganadores fueron:

Primer lugar: EcoSmart

Desarrollado por estudiantes del CUCEI y el CUCEA de la Universidad de Guadalajara, EcoSmart propone transformar la conciencia ambiental en acciones cotidianas. El sistema integra tecnología para la detección de residuos, educación y gamificación con el propósito de fomentar hábitos sostenibles y promover una gestión adecuada de los desechos.

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Segundo lugar: ServoFlex, tecnología que acompaña cada movimiento

Desarrollado por estudiantes del Conalep Villa de Reyes, en San Luis Potosí, ServoFlex explora el uso de la tecnología para apoyar la movilidad de los dedos en personas con artritis reumatoide. El prototipo integra servomotores, diseño e impresión 3D y programación con Arduino para ofrecer una alternativa de asistencia enfocada en una necesidad concreta.

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Tercer lugar: Hogar IA

Estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 13 "Tuxtla-Oriente", desarrollaron Hogar IA, un asistente inteligente pensado para facilitar la organización diaria. Mediante inteligencia artificial y comandos de voz, la herramienta ayuda a gestionar compromisos, establecer prioridades y anticipar factores como el tráfico, el clima y los tiempos de traslado.

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Cuarto lugar: Habitla

Creado por estudiantes de la Preparatoria San José del Valle, en Jalisco, Habitla es una solución que busca proteger a los insectos y polinizadores de la región mediante una casa inteligente. Sensores, energía solar y una aplicación con inteligencia artificial se combinan para monitorear el entorno, identificar especies y promover una convivencia más armónica con la biodiversidad.

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Quinto lugar: BIOCIELO: Escuela Verde de la Biosfera El Cielo

BIOCIELO es una plataforma educativa nacida en la Escuela Verde Secundaria Gral. Lic. Aarón Sáenz Garza, ubicada en Gómez Farías, Tamaulipas, que aprovecha la tecnología para despertar en niñas, niños y jóvenes el interés por la conservación de la Reserva de la Biosfera El Cielo. Mediante cámaras trampa y herramientas digitales, el proyecto los acerca a la investigación ambiental y al conocimiento de especies emblemáticas como el jaguar.

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Además, el proyecto Metzi de Tamaulipas recibió el reconocimiento como el equipo más votado por el público.

Los equipos finalistas recibieron premios de hasta $100,000 MXN en productos Samsung. Asimismo, todos los estudiantes reconocidos obtendrán capacitaciones y mentorías para continuar desarrollando sus propuestas, fortalecer su estructura y ampliar su capacidad de generar un impacto positivo.

Una ceremonia para recordar

El evento contó con la presencia de su Excelencia el Sr Jooil Lee, embajador de la República de Corea en México; y Thomas Yun Presidente de Samsung México. La conducción estuvo a cargo de la actriz y presentadora Estefanía Ahumada.

El jurado estuvo conformado por destacados directivos, entre los que estuvieron: René Castillo, Vicepresidente de la División Mobile de Samsung México; Jonathan Hotti, Senior Director de People Team de Samsung México; Mauricio Aymes, Director Senior de la división de Digital Appliances de Samsung México; Carmen Rodríguez, Directora General del CENEVAL Laura Puig, Directora Voz del Cliente en Banorte; Edmundo Vallejo, académico IPADE, IBERO y consejero; Marcela Velazco, Directora de Mercadotecnia en Telcel; Mariana Alanís Ruiz, Secretaria Técnica de los Comités de Comercio Exterior de la AMCHAM.

El papel de las y los docentes también fue reconocido durante el evento. Samsung distinguió a cinco profesores por su contribución al programa y por impulsar la participación de sus estudiantes, acompañándolos desde la identificación de un problema hasta el desarrollo y presentación de una solución.

"Nos llena de orgullo acompañar a estudiantes de distintas regiones del país que se atrevieron a convertir sus ideas en proyectos concretos. Este logro también pertenece a las y los docentes que creyeron en ellos, orientaron su proceso y los impulsaron a seguir adelante. En Samsung continuaremos creando oportunidades para que más jóvenes descubran el poder de la ciencia y la tecnología para construir un mejor futuro", agregó Thomas Yun.

Con programas como Solve for Tomorrow, Samsung reafirma su compromiso con la educación, la innovación y el desarrollo del talento joven en México, al brindar a las y los estudiantes herramientas para convertir sus ideas en proyectos capaces de generar un cambio positivo.

Para conocer más sobre Solve for Tomorrow, visita: https://solvefortomorrow.mx/

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FUENTE Samsung Mexico