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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado duramente al jefe del Ejecutivo con los casos de corrupción que han afectado al Gobierno, que, a su entender, "ha hecho todo tipo de guarradas". Sin embargo, Pedro Sánchez ha arrancado su exposición "pidiendo perdón" por los casos de corrupción que haya podido "sufrir" el PSOE o su Ejecutivo y ha rechazado "lecciones" del Partido Popular porque tiene "30 causas abiertas".

En el cuarto bloque del 'cara a cara' centrado en la corrupción, Feijóo ha afirmado que sin Sánchez "no podría haber habido la corrupción" que se ha producido en España, aludiendo a casos como el de su esposa, Begoña Gómez, al de su hermano, al caso de las pulseras antimaltrato o la investigación sobre contratos en defensa.

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Además, Feijóo ha recalcado que solo 18 días después de llegar a Moncloa con una moción de censura el Ministerio de Transportes hizo un contrato que está investigándose. "Se corrompían hasta en la pandemia. Montaban ustedes orgías en la pandemia y vendían o compraban las mascarillas con comisiones", ha afirmado, para añadir que "incluso hasta los jubilados en su partido "son presuntos corruptos", en alusión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas. Ha sido un bochorno todo esto. Fíjese una cosa, a mí me daría vergüenza si fuese usted. Usted ha conocido a todos los corruptos, los ha colocado", ha denunciado el presidente del PP. Además, ha dicho que pagar prostitutas "con dinero público" no lo había hecho "ningún Gobierno en España".

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SÁNCHEZ: "SOMOS GENTE LIMPIA E ÍNTEGRA"

En su turno, el presidente del PP ha arrancado su intervención pidiendo "perdón por los casos de corrupción que haya podido sufrir" tanto su organización como su Gobierno. Dicho esto, ha afirmado que son "gente limpia" e "íntegra", subrayando que cuando han tenido casos de corrupción han actuado "con total contundencia" y han expulsado a los afectados.

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A renglón seguido, Sánchez ha dicho que quería exponer dos "verdades irrefutables": "La primera de ellas es que el mío es uno de los Gobiernos más limpios de la historia de la democracia; Y en segundo lugar, que no voy a aceptar elecciones del partido más corrupto de la historia", en alusión al PP.

Así, Sánchez ha resaltado que "la sede central del Partido Popular se financió con dinero en B" y ha añadido que "los presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar acumularon 15 ministros o imputados o condenados".

"Señor Feijóo usted llegó a liderar el PP tras derrocar al señor Casado por denunciar un supuesto caso de corrupción de la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y con usted al frente del PP acumulan 30 causas abiertas, 150 cargos vinculados con casos de corrupción, casos ante los cuales usted no ha dicho ni hecho absolutamente nada", ha espetado Sánchez al líder del PP, para insistir en que no va a aceptar "lecciones" del PP.

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"¿AMAÑO LAS PRIMARIAS?

Después, el presidente del PP ha preguntado al jefe del Ejecutivo si "amañó" los votos en las primarias del PSOE. "¿Sí o no?", le ha interrogado, a lo que el presidente del Gobierno ha respondido con un 'no' rotundo.

A continuación, el jefe de la oposición ha preguntado a Sánchez "de dónde salió el dinero de la campaña". "¿Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución, sí o no?", ha interpelado. "En absoluto, señor Feijóo", ha respondido el presidente del Gobierno.

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((HABRÁ AMPLIACIÓN))