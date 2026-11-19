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París, 19 nov (EFE).- El economista francés Gabriel Zucman, conocido por su propuesta de imponer con un 2 % anual el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, pretende ir más lejos con una tasa adicional retroactiva y lo justificó este jueves porque "los multimillonarios amenazan nuestra democracia".

Zucman, que presenta un manifiesto que apoyan un centenar de economistas, entre los que hay cuatro premios Nobel, en un libro que se publica el viernes en vísperas de una "Cumbre contra la Oligarquía Internacional", alertó en una entrevista con la emisora France Inter de las consecuencias de la acumulación de riquezas por unos pocos multimillonarios.

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Explicó que si en 1987 el 0,0001 % de la población con más recursos concentraba el 3 % de la riqueza mundial, actualmente esas 3.000 familias acumulan el 17 % del producto interior bruto (PIB).

Sobre todo, insistió en que la consecuencia es que "la riqueza extrema es un extremo poder" y se traduce en que esos multimillonarios tienen una enorme capacidad de "influir en el poder político".

En la práctica, según su análisis, tienen capacidad para influir en los medios de comunicación, en las grandes empresas por ejemplo de la inteligencia artificial, y en los procesos electorales.

Zucman consideró que lo que ha ocurrido con el referéndum de California, en el que los electores rechazaron la propuesta de un impuesto a los más ricos, basado en su propuesta, es "una ilustración particularmente chocante de la influencia de los multimillonarios en el proceso democrático".

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En su manifiesto, el economista francés ha completado esa propuesta porque estima que la situación de "injusticia fiscal" que hace que los súperricos paguen menos impuestos en proporción al resto de la población ha contribuido en un 50 % a la explosión de su riqueza.

Para acabar con esa "anomalía" que constituye "una ruptura del principio fundamental de igualdad ante los impuestos y ante la ley", propone una "regularización" para los multimillonarios por la que tendrían que abonar la diferencia por lo que no han pagado en términos de esa justicia fiscal que él defiende.

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Para evitar la fuga de esos súperricos al extranjero, a jurisdicciones con un trato fiscal muy favorable, su idea es aplicar un dispositivo por el que durante diez años continuara la obligación de tributar en el país de salida con la diferencia entre lo que se deja de pagar por cambiar de residencia.

En la "Cumbre contra la Oligarquía Internacional" están anunciados, además de economistas que apoyan las tesis de Zucman, políticos como el expresidente de Chile, Gabriel Boric, la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o el antiguo ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad. EFE

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