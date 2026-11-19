Guardar

El comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, ha calificado este jueves de desafortunado el acuerdo de los dirigentes de Estados Unidos (EEUU), China y Rusia para aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados, según Bloomberg.

"Lamentablemente, (ese acuerdo) forma parte de la realidad con la que la crisis climática y nosotros, como negociadores, también tenemos que lidiar", ha reconocido desde Antalya (Turquía), donde participa en la Cumbre del Clima (COP31).

PUBLICIDAD

Frente a ello, ha pedido redoblar la apuesta por fuentes de energía limpia autóctonas, que ha descrito como "sumamente baratas", para evitar otra crisis energética como la que siguió a la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. A su juicio, estas fuentes también permiten reforzar la competitividad y la independencia energética.

Hoekstra se ha expresado de esta manera después de que se haya dado a conocer el nuevo borrador de decisión general de la cumbre internacional, que omite toda referencia a la necesidad de abandonar progresivamente los combustibles fósiles.

Al respecto, ha indicado que la UE está analizando el texto para determinar si responde a la crisis climática, permite cumplir los compromisos climáticos previos y refleja el mandato de los Veintisiete.

"Esta será la forma en que vamos a juzgar y analizar este texto, y a eso es a lo único a lo que dedicaremos tiempo en las próximas horas", ha señalado, según un audio remitido a medios.

FIYI RECLAMA UNA CUANTÍA CONCRETA PARA LA ADAPTACIÓN

La ministra de Clima de Fiyi, Lynda Tabuya, ha denunciado que las naciones ricas han cerrado filas para evitar fijar una cuantía en dólares para la financiación de la adaptación en la COP31, según Bloomberg.

"Es la primera vez que vemos que los países desarrollados se unen para oponerse a esto", ha indicado Tabuya en una entrevista.

El borrador mantiene el llamamiento a triplicar la financiación de la adaptación para 2035. Sin embargo, elimina una propuesta anterior según la cual el esfuerzo debería aportar al menos 120.000 millones de dólares al año.

Asimismo, el texto omite detalles sobre la definición de una base de referencia, el establecimiento de hitos y un sistema de seguimiento de los avances de cara a la cumbre del próximo año en Etiopía. Las negociaciones, no obstante, continúan.

PUBLICIDAD

La ministra de Clima de Fiyi ha dado a entender que podría respaldar un resultado final que preserve el compromiso de triplicar la financiación para la adaptación de aquí a 2035, siempre que exista una vía creíble para cumplirlo. A su juicio, sería "un logro en sí mismo" que se mantenga la promesa de triplicarla sin una cuantía concreta.

No obstante, ha advertido de que no lograr compromisos sobre financiación para la adaptación y para pérdidas y daños equivaldría a una cumbre fallida para el Pacífico.

REUBICACIÓN DE COMUNIDADES AMENAZADAS POR LA SUBIDA DEL MAR

Tabuya ha explicado que su país ha identificado 43 proyectos de reubicación de comunidades ante la amenaza que la subida del nivel del mar y el agravamiento de los impactos climáticos suponen para los asentamientos costeros. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias solo le han permitido priorizar once hasta el momento.

PUBLICIDAD

"Venimos COP tras COP, hablamos y, sin embargo, sigue faltando voluntad política para financiar lo que se necesita", ha indicado.