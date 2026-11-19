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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha destacado este jueves que Vigo "tiene una oportunidad" para ser sede de la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en España en el año 2030, y que "ojalá pueda aprovecharla".

"Mi compromiso es intentar que Vigo pueda ser sede de este Mundial", ha afirmado a los medios tras participar en una ofrenda al Apóstol en la Catedral de Santiago junto al seleccionador español masculino, Luis de la Fuente, con motivo de la llegada a Compostela del trofeo del pasado Mundial para su exposición durante este viernes y sábado.

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Al ser preguntado sobre Abel Caballero, alcalde de Vigo, Louzán ha sido esquivo: "Si hablo hoy, volvería a abrir más polémica". Luego ha aludido a la "capacidad de trabajo" de la RFEF para "tener a las mejores ciudades posibles". "En su día decidieron... No estaba en ese ámbito, aunque él intente adornarlo de otra manera", ha agregado el presidente de la RFEF.

También ha remarcado que están pendientes de "fijar visita" para las ciudades de Vigo y Valencia para evaluar sus posibilidades como sedes "en unas semanas". "A partir de ahí, nos reuniremos con responsables de cada candidatura, que es la ciudad", ha recordado. "Y que nos digan los de Fifa si van o cumplir o pueden cumplir los requisitos que se han planteado para otras ciudades", ha aseverado.

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Por otra parte, Louzán ha mostrado satisfacción por este "día muy especial" en el que la Copa del Mundo ganada en la prórroga de la final contra Argentina hace cuatro meses llega a Santiago, ya que ha "unido a todo un país".

Resalta que por la exposición 'Reyes del Mundo', que ahora llega a Compostela, ya han pasado unas 200.000 personas en España y todavía quedan unos 15 días de periplo por otras ciudades.

CASO DE PAÍS VASCO

También se ha referido al caso de País Vasco, ya que "se pedía que hubiese una sola sede con dos estadios y FIFA dice que no, que son dos sedes las que hay en País Vasco y ellos tendrán que decidir". "Estamos en el proceso, estamos trabajando y vamos a consolidar ese gran proyecto de país", si bien "es verdad que es un momento de coyuntura electoral tanto en FIFA como en España", lo que "no impide trabajar" y sea un "memorable" Mundial del centenario.

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Señala que en el último mundial de Estados Unidos, Canadá y México había 16 sedes para 48 selecciones, que son las mismas selecciones para 2030, por lo que "pueden ser 20, 16 o 18" sedes. "Vamos a ver lo que decide FIFA", apostilla.

LA SELECCIÓN, "LO QUE MÁS UNE"

Ya en un acto con la patronal gallega, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, que ha visitado Santiago de Compostela este jueves, ha ensalzado a las selecciones masculina y femenina como "lo que más une" a España. "Creo que, además, muy buena falta nos hace", ha añadido.

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Estas han sido las palabras de Louzán en el coloquio organizado con la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) este mediodía, en el marco de su visita a la capital gallega con motivo de la llegada de la Copa del Mundo, que estará expuesta al público en la Cidade da Cultura durante este viernes y sábado.

Aparte de los miembros de la junta directiva, del consejo asesor y de empresas y entidades asociadas a la CEG, el encuentro ha reunido, entre otros, al seleccionador nacional, Luis de la Fuente; al delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. Además, ha contado con el patrocinio de Abanca y la presencia de su presidente y del Deportivo da Coruña, Juan Carlos Escotet.

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Este y el resto de actos organizados coinciden con este 19 de noviembre se cumplen cuatro meses de la victoria de España en el Mundial. En su intervención, en la que ha recordado que "curiosamente" la selección puso rumbo al Mundial desde Santiago, ha asegurado que alcanzar el trofeo era "algo difícil de imaginar".

Louzán ha alabado la labor de los empresarios, a los que se ha referido como "valientes": "Algunos lo intentan devaluar. Yo siempre he valorado muchísimo la labora del que arriesga; el que arriesga en beneficio de los demás, en beneficio de tener una sociedad como la de Galicia".

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De igual modo, ha trasladado su agradecimiento a todas las personas implicadas en el fútbol que trabajan "de lunes a lunes a cambio de nada", ha incidido. A continuación, Louzán se ha referido concentramente a las más de 130.000 licencias disponibles en Galicia, a los más de 4.000 entrenadores y a los más de 1.500 árbitros de esta comunidad autonóma.

LA CEG DEFIENDE LA CONEXIÓN ENTRE EMPRESA Y DEPORTE

Por su parte, el presidente del empresariado gallego, Juan Manuel Vieites, ha insistido en que la Copa del Mundo es "mucho más que un título". "Es un escaparate privilegiado para proyectar la marca España", ha asegurado. De este modo, ha coincidido con Louzán en que el fútbol es una de las "grandes expresiones" de la identidad colectiva española, una industria de gran impacto económico y una "extraordinaria" plataforma de proyección internacional.

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También ha asegurado que la CEG defiende una conexión "muy profunda" entre el mundo del deporte y el mundo empresarial, dado que son dos ámbitos que comparten una misma cultura del esfuerzo y de la superación. "Ambos exigen preparación, compromiso, capacidad de adaptación y una clara orientación hacia los resultados", ha expuesto.