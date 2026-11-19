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Viena, 19 nov (EFE).- El canciller federal de Austria, el conservador Christian Stocker, calificó este jueves de "completamente inaceptable" el daño sufrido por la embajada de su país en Kiev por ataques rusos, al tiempo que se mostró aliviado de que ninguna persona resultara herida.

"Estoy conmocionado al enterarme de que el reciente ataque de Rusia contra Kiev ha puesto en peligro a nuestro personal y dañado las instalaciones de nuestra embajada", escribió el jefe del Gobierno austriaco en redes sociales.

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"Esto es completamente inaceptable: las misiones diplomáticas son inviolables y deben ser protegidas en todo momento", añadió.

Al mismo tiempo, dijo sentirse "inmensamente aliviado" de que los miembros del equipo de la legación en Ucrania "estén físicamente ilesos".

Por su parte, la ministra austríaca de Exteriores, la liberal Beate Meinl-Reisinger, comunicó que "un proyectil impactó justo delante" de la sede diplomática, ubicada en el centro de la capital ucraniana, ocasionando "daños" en el edificio.

Fotografías publicadas por su homólogo ucraniano, Andrii Sibiha -quien había informado previamente de daños causados hoy por bombardeos rusos en las embajadas de Austria y Países Bajos-, muestran destrozos en ventanas y lo que parece ser el desprendimiento de parte de un techo en el interior del inmueble.

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La jefa de la diplomacia austriaca aseguró haber ordenado "adoptar medidas adicionales para proteger" a los empleados de la legación, aunque sin especificarlas.

Según la agencia local APA, se trata de la segunda representación austriaca en Ucrania que sufre daños esta semana, después de que el martes se viera afectado el consulado honorario en Dnipró, también sin heridos.

Si bien debido a su neutralidad no presta ayuda militar, Austria apoya a Ucrania en su defensa frente a la agresión rusa y respalda las sanciones de la Unión Europea (UE) contra Moscú. EFE