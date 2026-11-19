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Berlín, 19 nov (EFE).- El enviado especial de EE.UU. para las negociaciones de paz en Ucrania Jared Kushner anunció este jueves que la próxima semana se producirá un nuevo intercambio de prisioneros entre Kiev y Moscú, tras el acuerdo en Abu Dabi de realizar el mayor canje desde el inicio de la guerra.

En una rueda de prensa tras la cumbre de la Coalición de Voluntarios, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, describió cómo los esfuerzos diplomáticos de Washington han conseguido volver a insuflar vida al formato de negociación trilateral, que se reanudó la semana pasada por primera vez desde febrero.

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"Ha hecho falta algo de tiempo. Pero han sido liberados miles de prisioneros de guerra. La semana que viene otra vez (otros prisioneros) podrán reunirse con sus familias. Es un avance", afirmó Kushner.

Tras los contactos de Abu Dabi, las partes afirmaron que iban a trabajar en la liberación de más de mil prisioneros por cada bando, pero no habían trascendido detalles sobre cuándo podría producirse el canje.

El emisario de la Casa Blanca subrayó además que Rusia está lista para participar a partir de ahora en un formato de negociación multilateral, que incluya también a los representantes europeos, y aseguró que se han producido progresos significativos.

También recalcó, en un mensaje a Europa, que Washington no tiene ninguna intención de actuar de manera unilateral ni de imponer ninguna decisión a Ucrania, sino que la intención es en todo momento alcanzar acuerdos consensuados.

Kushner dijo que el próximo paso se dará esta misma noche, cuando él y el representante especial de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, se reunirán con los asesores de seguridad nacional europeos y con el equipo negociador ucraniano para elaborar propuestas consensuadas de cara a la agenda de la próxima reunión con la delegación rusa.

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"Creo que nuestras posiciones se están acercando", afirmó en alusión a aspectos como las garantías de seguridad que recibiría Ucrania tras la guerra y a la reforma de la arquitectura de seguridad europea que reclama Moscú.

En relación a este último aspecto, el enviado estadounidense mencionó mecanismos de transparencia y de desescalada y señaló que ya existe una infraestructura en Europa que se podría usar para este fin, la cual incluye la OTAN.

La Alianza Atlántica debería ser "más fuerte", afirmó, y debería actuar como "protectora de la paz, no como provocadora", en un guiño a las acusaciones de Moscú en este sentido.

Con respecto a las garantías de seguridad "similares" al Artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN que reclama Kiev, Kushner señaló que desde la perspectiva estadounidense, esto son palabras mayores, aunque Trump no lo descarta y está claro que debería haber "efectos masivos" si Rusia infringe un hipotético acuerdo de paz.

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"Tendría que ser parte de un paquete más grande", matizó, sin embargo.

Kushner y Witkoff explicaron que han conversado con Trump durante el viaje de vuelta de éste, después de su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, y con el líder ruso, Vladímir Putin.

"Lo que nos llevamos de hoy es que Europa está muy unida y es muy clara y determinada en su apoyo a Ucrania. Se lo hemos dicho a Trump tras la conferencia y se lo diremos a la delegación rusa. Vemos un verdadero deseo de paz y vemos que hay esfuerzos para crear esta oportunidad", dijo el yerno del presidente estadounidense.

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Witkoff señaló que durante la conversación telefónica, Trump había mencionado la misma voluntad de querer poner fin a la guerra con respecto a Putin y Xi y afirmó que el "fin pacífico" del conflicto en Ucrania fue una parte sustancial de la trilateral mantenida en China.EFE

(foto) (vídeo)