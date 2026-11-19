19/11/2026 Uam. El Adn Antiguo En Un Yacimiento De Madrid Aporta Nuevas Claves Sobre La Diversidad Genética Y La Continuidad Poblacional En La Hispania Visigoda SOCIEDAD UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha hallado restos de un joven con ascendencia materna vinculada al Cuerno de África en el yacimiento visigodo de El Rebollar, en el municipio de El Boalo, un descubrimiento que aporta nuevas claves sobre la diversidad genética de las poblaciones de la Hispania visigoda.

El hallazgo forma parte de un estudio publicado en la revista científica 'Genealogy', en el que los investigadores han identificado cuatro linajes maternos diferentes a partir del análisis del ADN de cinco individuos enterrados en este enclave, cuyas excavaciones arqueológicas comenzaron en 2018.

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En concreto, el joven fue localizado en un sarcófago identificado como tumba 4 y su ADN mitocondrial pertenece al haplogrupo L3h2, un linaje cuya mayor presencia actual se encuentra en el Cuerno de África y que está poco documentado en muestras antiguas de Europa occidental.

Los investigadores precisan que este resultado no permite esclarecer si el individuo nació en África ni establecer una ruta migratoria concreta, ya que sus antepasados podrían haberse asentado en la Península Ibérica varias generaciones antes.

No obstante, consideran que el hallazgo constituye una evidencia de la diversidad de orígenes y de las conexiones entre las poblaciones que contribuyeron a configurar la sociedad de la Hispania visigoda.

El estudio combina arqueología, antropología y genética y ha analizado restos de tres individuos procedentes de enterramientos asociados a la iglesia visigoda y de otros dos fallecidos en torno al nacimiento correspondientes a época bajomedieval, localizados cerca de la iglesia reconstruida sobre la anterior.

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La investigación arqueológica ha estado dirigida por Javier Salido Domínguez, de la UAM; el estudio antropológico, por Armando González Martín, de la misma universidad; y el análisis genético, por Sara Palomo Díez, de la UCM.

DOS INDIVIDUOS CON DISTINTOS LINAJES EN UN MISMO SARCÓFAGO

En el mismo sarcófago se encontraron los restos de otro varón adulto, cuyo análisis genético reveló la presencia del haplogrupo H2a2, perteneciente a un linaje materno de amplia distribución euroasiática, especialmente documentado en Europa.

La identificación de dos linajes diferentes en una misma sepultura descarta que ambos individuos compartieran una línea materna directa, aunque no excluye la existencia de otros vínculos familiares.

Según los investigadores, este resultado demuestra que compartir un enterramiento no implica necesariamente mantener una relación de parentesco materno y pone de manifiesto la importancia de combinar los datos genéticos con el contexto arqueológico.

Por otro lado, en un segundo sarcófago localizado en el interior de la iglesia, frente al presbiterio, se hallaron los restos de otro individuo adulto que presentaba el haplogrupo T1a, relacionado en el estudio con afinidades genéticas con poblaciones de Europa central y nororiental.

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En cuanto a los dos individuos perinatales de época bajomedieval, ambos compartían el haplogrupo HV0, asociado a un componente de ascendencia de larga presencia en la península ibérica. Sin embargo, los autores advierten de que esta coincidencia tampoco demuestra por sí sola un parentesco cercano.

NUEVAS CLAVES SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE POBLACIÓN

Los resultados permiten matizar las interpretaciones tradicionales sobre los movimientos migratorios que acompañaron la formación del Reino Visigodo en Hispania.

En este sentido, los investigadores señalan que los datos son compatibles con la continuidad de una parte importante de la población hispanorromana y con la incorporación de individuos de distintas procedencias, en un proceso de movilidad, interacción e integración entre comunidades sin una sustitución demográfica generalizada.

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Para contextualizar los hallazgos, el equipo comparó los resultados con datos genéticos de otros 132 individuos procedentes de la península ibérica y de distintas regiones europeas.

Este análisis detectó afinidades con conjuntos como el del yacimiento de Pla de l'Horta, en Girona, donde investigaciones anteriores también habían identificado diversidad de linajes.

Según los autores, estos resultados cuestionan la imagen de unas comunidades rurales aisladas durante la Antigüedad tardía y apuntan a la existencia de contactos entre poblaciones de diferentes orígenes.

Sin embargo, los investigadores advierten de que el reducido tamaño de la muestra, integrada por cinco individuos, y el análisis exclusivo del ADN mitocondrial, que se transmite por vía materna, limitan el alcance de las conclusiones.

La investigación ha contado con financiación de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino y la Fundación Palarq, a través de un proyecto dirigido por Javier Salido Domínguez (UAM) y Sara Palomo Díez (UCM).

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