19/11/2026 La infanta Elena se pronuncia sobre el complicado trance de salud que atraviesa su tía la infanta Margarita. Mostrando una vez más el apoyo incondicional de la Familia Real a la labor solidaria de la fundacion Nuevo Futuro, la Reina Sofía ha sido la encargada de presidir la inauguración del Rastrillo Nuevo Futuro en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, protagonizado por más de 40 puestos con ropa, muebles, decoración y gastronomía -que podrá visitarse hasta el próximo 22 de noviembre- cuya venta se destinará a la labor solidaria que realiza esta fundación para ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a construir un futuro digno, cálido y protegido después de haber vivido episodios complicados con sus familias. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Mostrando una vez más el apoyo incondicional de la Familia Real a la labor solidaria de la fundacion Nuevo Futuro, la Reina Sofía ha sido la encargada de presidir la inauguración del Rastrillo Nuevo Futuro en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, protagonizado por más de 40 puestos con ropa, muebles, decoración y gastronomía -que podrá visitarse hasta el próximo 22 de noviembre- cuya venta se destinará a la labor solidaria que realiza esta fundación para ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a construir un futuro digno, cálido y protegido después de haber vivido episodios complicados con sus familias.

Y al lado de la Emérita, comprometida con esta organización sin ánimo de lucro a la que su tía la infanta Pilar dedicó buena parte de su vida, la infanta Elena, que ha roto su habitual discreción ante las cámaras para aplaudir la labor de Nuevo Futuro y pronunciarse sobre el complicado trance de salud que atraviesa la infanta Margarita, ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado sábado a causa de una infección.

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Derrochando elegancia con un look otoñal compuesto por pantalones marrones de corte acampanado, blazer roja, blusa estampada en los mismos tonos, y complementos en burdeos -bolso shopper, botines de tacón bajo y uno de sus inseparables borsalinos- la hermana del Rey Felipe VI ha afirmado que "intento venir todos los años", reconociendo que probablemente aproveche su visita al Rastrillo para hacer sus primeras compras navideñas: "Bueno, si cae, pues caerá" ha expresado entre risas, confirmando que ha donado "bastantes cosas" para aportar su granito de arena a la causa.

"Desde luego, muy importante. Además, he visto una entrevista de Simoneta fantástica y reitero todo lo dicho después de ella, la verdad. Echamos mucho de menos a doña Pilar, pero ella ha cogido un buen legado y yo creo que perdurará en el tiempo, seguro" ha expresado, destacando que además de ella también su madre, la Reina Sofía, "intenta venir todos los años, lo que pasa es que el año pasado estuvo en Estados Unidos y no pudo venir. Y vine yo en su nombre".

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Respecto al estado de salud de la hermana menor del Rey Juan Carlos, la infanta Margarita, doña Elena ha revelado que se encuentra "mejor. Nos ha dicho María (por su prima, María Zurita), que mejor". "O sea, que espero que salga pronto" ha expresado, haciendo un gesto de rezo con las manos y mirando hacia arriba emocionada.