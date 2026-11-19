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Sídney (Australia), 19 nov (EFE).- Más de 100 millones de cangrejos rojos han iniciado su migración anual desde los bosques hasta la costa de la Isla de Navidad, un remoto territorio australiano del océano Índico, en un desplazamiento que coincide con las primeras lluvias de la temporada húmeda y sigue los ciclos lunares para garantizar su reproducción.

Situada a unos 350 kilómetros al sur de Indonesia y a 1.500 kilómetros del territorio continental australiano, la Isla de Navidad forma parte, junto con las islas Cocos (Keeling), de los territorios australianos del océano Índico, un conjunto de islas tropicales de origen y características geográficas diferentes, conocidas por su biodiversidad y sus ecosistemas marinos y terrestres.

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La isla, que cuenta con una superficie de unos 135 kilómetros cuadrados y alberga un parque nacional que ocupa más del 60 % de su territorio, es el principal hábitat del cangrejo rojo, una especie terrestre endémica de este lugar, aunque también existe una pequeña población en las islas Cocos, según Parks Australia, la asociación de Parques Naturales del país.

Con las primeras precipitaciones de la temporada húmeda, que suele comenzar entre octubre y noviembre, los crustáceos abandonan sus madrigueras y avanzan en masa por el suelo forestal, las carreteras y los puentes hasta llegar al litoral, donde se aparean y posteriormente liberan sus huevos en el océano.

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El momento de la puesta está condicionado por las fases lunares y las mareas, ya que las hembras buscan liberar sus huevos antes del amanecer, durante una marea alta en retroceso y en el último cuarto lunar, un proceso que permite que las larvas sean arrastradas hacia aguas abiertas, recoge Parks Australia.

Para facilitar el desplazamiento, los responsables del parque nacional preparan durante meses barreras temporales, pasos elevados y subterráneos y restricciones de tráfico en las carreteras más transitadas por los animales, unas medidas que cuentan también con la colaboración de los residentes.

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Los cerca de 1.900 habitantes de la isla modifican sus desplazamientos durante varias semanas para evitar atropellar a los crustáceos, mientras que las autoridades cierran temporalmente algunos caminos y mantienen informada a la población sobre los movimientos de los animales.

La migración de 2026 ha incorporado además una novedad para los aficionados a la naturaleza, ya que las autoridades han habilitado retransmisiones en directo para seguir el recorrido de los cangrejos desde cualquier parte del mundo, con emisiones realizadas durante esta semana.

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La conservación de la especie ha permitido recuperar su población, que pasó de unos 50 millones de ejemplares a principios de los años 2000 a los más de 100 millones actuales gracias, en parte, a los programas de control de las hormigas locas amarillas, una especie invasora que llegó a desplazar a decenas de millones de cangrejos al ocupar sus madrigueras.

Considerados una especie clave para el ecosistema, los cangrejos contribuyen a mantener la salud de los bosques tropicales mediante el consumo de hojas, frutos y materia vegetal y la renovación del suelo, por lo que su recuperación beneficia al conjunto de la biodiversidad de la isla. EFE

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(foto)(vídeo)