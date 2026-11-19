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Estados Unidos ha anunciado este jueves sanciones contra los cabecillas de la filial canadiense de la mafia italiana de la 'Ndrangheta por su complicidad con los cárteles mexicanos y colombianos del narcotráfico.

Las sanciones atañen entre otros al líder de la facción de la 'Ndrangheta en Toronto, Angelo Figliomeni (también conocido como 'Don Angelino') y a Luigi Vescio Sr. (alias 'El Enterrador'), propietario de una cadena de funerarias en Ontario.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta que la filial canadiense de la mafia "se ha fortalecido en los últimos años hasta el punto de que dicta el curso de los acontecimientos en Italia desde el otro lado del océano".

Estados Unidos responsabiliza a la filial canadiense de narcotráfico, el lavado de dinero, el asesinato y otros delitos dentro de su colaboración con los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, y el colombiano Clan del Golfo.

Junto a la 'Ndrangheta también ha sido sancionada la banda de motociclistas australianos Los Comancheros, partícipes de la misma red que facilita a estos cárteles el desplazamiento de sus cargamentos de drogas y el blanqueo de capitales para "extender sus operaciones criminales a través de fronteras internacionales y sostener redes globales de narcotráfico".

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