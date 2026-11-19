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Bruselas, 19 nov (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, anunció este jueves que convocará al embajador de Rusia ante la UE después de que varios ataques lanzados por Moscú contra Kiev provocaron daños en al menos las embajadas de Países Bajos y Austria en la capital ucraniana.

"Mientras (el presidente ruso, Vladimir) Putin desfilaba por la alfombra roja en Shenzhen, los ataques rusos alcanzaban Kiev y causaban daños en varias embajadas europeas y no europeas. Las instalaciones diplomáticas gozan de protección en virtud del Derecho internacional. El desprecio de Rusia por dicho Derecho queda patente cada día", dijo Kallas en sus redes sociales.

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"En respuesta a ello, convocaremos al embajador de Rusia ante la UE", añadió la jefa de la diplomacia comunitaria, que aseguró que Bruselas aumentará "aún más la ayuda a Ucrania y la presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra".

Según denunció en su cuenta de X el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, las embajadas de Austria y Países Bajos en Kiev sufrieron daños durante una jornada de ataques repetidos de Rusia a la capital ucraniana, donde las explosiones y los disparos de las defensas aéreas han podido escucharse de forma constante durante la jornada. EFE

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