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Premio Rosenkranz 2026 distingue siete proyectos por su potencial para enfrentar los principales desafíos de salud en México

PR Newswire

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MÉXICO CITY, 19 de noviembre de 2026

MÉXICO CITY, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Premio Dr. Jorge Rosenkranz a la Investigación Médica 2026 reconoció seis investigaciones y otorgó una beca de estancia en el extranjero, en una edición con trabajos de 28 entidades federativas, entre ellas Nayarit, que postuló por primera vez. Con ello, el Premio ha recibido trabajos de las 32 entidades del país en sus 42 años.

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El Premio, creado en 1984, lo entregan Roche México y la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), con el aval de la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Este año incorporó economía de la salud, categoría que distingue estudios sobre intervenciones costo-efectivas y acceso a la atención en todos los códigos postales.

En esa categoría, Ingris del Pilar Peláez Ballestas (Hospital General de México) y su equipo demostraron el potencial costo-efectivo de un modelo comunitario con telemedicina que acerca atención reumatológica a comunidades mayas de Yucatán.

En investigación básica, Adriana Alarcón Aguilar (UAM) registró beneficios del ejercicio y de una proteína asociada al envejecimiento en la memoria y la función muscular de ratones con rasgos de Alzheimer.

En investigación clínica, Adriana Sumoza Toledo (Universidad Veracruzana) identificó el potencial de la proteína TRPM7 para el pronóstico del cáncer digestivo. En epidemiología y salud pública, Corina Diana Ceapă (Instituto de Química, UNAM) identificó perfiles de resistencia a múltiples antibióticos en bacterias causantes de infecciones graves.

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En biotecnología, Felipe Vadillo Ortega (UNAM e Instituto Nacional de Medicina Genómica) desarrolló una herramienta que identifica diferencias metabólicas en niñas y niños de 6 a 11 años. En diagnóstico molecular, Mauricio Castañón Arreola (UACM) creó un biosensor con potencial para el diagnóstico rápido, portátil y de bajo costo de la tuberculosis. La beca corresponde a José Xicoténcatl Becerril Aguilar (UNAM y Hospital Central Sur de Pemex), para una estancia en el Hospital Clínic de Barcelona sobre hemodiálisis en enfermedad renal avanzada.

El Premio lleva el nombre del científico mexicano de origen húngaro que participó en 1951 en la síntesis de la noretisterona, base de la píldora anticonceptiva. Su convocatoria es gratuita y se dirige a proyectos sin financiamiento de la industria farmacéutica.

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Roche es una empresa del sector salud que desde sus divisiones de diagnóstico y farmacéutica se dedica a prevenir, detener y curar algunas de las enfermedades que más aquejan a los y las mexicanas.

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FUENTE Roche