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Madrid, 19 nov (EFE).- La atención electoral de España se concentra este jueves en el debate entre los líderes de las dos fuerzas políticas mayoritarias, el conservador Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE), mientras que los dirigentes de la extrema derecha y de la izquierda minoritaria reprochan que fueran excluidos.

Entre otros argumentos, aducen que ya no se da el claro bipartidismo de los primeros tiempos de la democracia española, y que esos partidos necesitarán a otros, aunque sean menos votados, para gobernar.

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A diez días de las elecciones generales, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y jefe de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo (PP), confrontarán hoy sobre temas como la vivienda, la inmigración, la corrupción y la economía en un ambiente político muy polarizado.

Sánchez gobierna en minoría desde 2018 con el apoyo imprescindible de pequeños partidos de izquierda y de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.

Ahora, una mayoría de encuestas indican que la izquierda perderá el poder en las elecciones generales del 29 de noviembre, pero Núñez Feijóo necesitaría el apoyo del partido Vox (extrema derecha) para ser presidente del Gobierno.

El líder de Vox, Santiago Abascal, dijo hoy que este cara a cara ya no es lógico y subrayó: "Falto yo", confiado en duplicar resultados y rondar los 65 o 70 diputados, como vaticinan algunos sondeos electorales.

Adujo que en España hay tres grandes partidos políticos (PP, PSOE y Vox), según las encuestas y su representación parlamentaria, aunque socialistas y conservadores, censuró, comparten políticas en la Unión Europea.

"Falto yo para que realmente allí hubiera diferencia de pareceres", incidió.

En ese debate entre Sánchez y Núñez Feijóo "falta la mitad de la población porque no habrá ninguna mujer". Y el bipartidismo "se ha terminado" en España, pues ni "PSOE ni PP van a poder gobernar en soledad", dijo a su vez la candidata principal del Frente Amplio de izquierdas, Ada Colau.

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"La única manera de conformar un gobierno será con alianzas y el Frente Amplio es la clave para que haya un gobierno progresista en este país", constató.

También en la izquierda, la líder de Podemos, Irene Montero, consideró que los debates como el de hoy son un "chantaje" de los dos partidos mayoritarios para que "nada cambie".

"Creo que es una estrategia de los partidos más grandes, del Partido Popular y del Partido Socialista, para concentrar el voto en ellos y por tanto que no cambie nada", precisó.

Añadió que el objetivo de socialistas y conservadores es "convencer a la sociedad de que solo hay dos opciones", denunció.

El expresidente independentista de Cataluña Carles Puigdemont irrumpió hoy en la campaña electoral española con una entrevista el periódico El Mundo, en la que atribuye una "ambición desmedida" al socialista Sánchez, en referencia a que este accediera a que el Parlamento aprobara una ley de amnistía para los responsables del proceso soberanista ilegal de 2017.

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Era la condición de Puigdemont para que los diputados de su partido (Junts) en el Congreso español votaran a favor de que Sánchez continuara como presidente del Gobierno después de las elecciones generales de 2023.

El PP acusó hoy a Sánchez de plegarse al expresidente catalán, que en su momento huyó de la justicia española a Bélgica, y renunciar al interés general de España por mantenerse en el poder, según los conservadores.

Por el contrario, el Gobierno interpretó que el líder de Junts deja "muy claro" en la entrevista que su partido abandona una "fingida equidistancia" con el Partido Socialista para preferir a PP y Vox. EFE

(foto) (vídeo)