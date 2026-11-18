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Fráncfort (Alemania), 18 nov (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el croata Boris Vujcic, ha advertido este miércoles de que han aumentado los riesgos para la estabilidad financiera derivados de la inteligencia artificial (IA) y la deuda soberana.

"Los riesgos para la estabilidad financiera en la zona del euro siguen siendo elevados, dada la persistente incertidumbre geoeconómica y la creciente exposición a la IA", ha afirmado Vujcic al presentar el Informe de estabilidad financiera del BCE en Fráncfort.

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El BCE considera en la publicación semestral que "las ambiciosas expectativas de beneficios de las empresas vinculadas a la IA dejan a los mercados financieros expuestos a ajustes bruscos".

Además, "los desequilibrios fiscales en las principales economías avanzadas podrían provocar un reajuste global de la valoración del riesgo soberano", según el BCE.

Para Vujcic "los bancos están bien posicionados para resistir perturbaciones" gracias a la sólida rentabilidad, el capital y la liquidez.

Pero ciertas entidades no bancarias podrían tener problemas porque aumentan sus riesgos y los mecanismos de salvaguarda están menos desarrollados.

La economía de la zona del euro ha mostrado resistencia a pesar de una crisis energética, fricciones comerciales y fenómenos meteorológicos extremos, añade el BCE.

No obstante, la entidad alerta de que "las interrupciones prolongadas en el suministro de energía y la persistente incertidumbre en torno a la política comercial podrían poner a prueba esa resistencia".

El entusiasmo por la IA ha generado importantes ganancias en los mercados bursátiles de todo el mundo, a pesar de cierta volatilidad más recientemente.

Las valoraciones actuales de las empresas vinculadas con la IA se sustentan en expectativas de beneficios ambiciosas, que se podrían cuestionar por la preocupación sobre la financiación o por la competencia de modelos de IA más económicos.

La inversión en infraestructuras de IA se financia cada vez más mediante deuda, de modo que una pérdida de confianza del mercado podría propagar las pérdidas desde los mercados de renta variable a los mercados de renta fija, según el BCE.

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Los niveles de endeudamiento son elevados y las necesidades de financiación soberana crecen en la zona del euro.

Ahora esta deuda pública la financian inversores más apalancados y sensibles a las noticias, por lo que aumenta el riesgo de caídas bruscas de los precios.

No obstante, el BCE dice que "los mercados han seguido funcionando de manera ordenada".

Los gobiernos podrían tener menos margen de maniobra para responder si se deterioran las finanzas públicas dada la incertidumbre geoeconómica, los precios más elevados de la energía y un crecimiento económico débil.

Los bancos y otras entidades no bancarias están expuestos a la financiación de la IA y a la deuda soberana por lo que son vulnerables a una caída de los precios.

El BCE insiste en que "la calidad de los activos bancarios sigue siendo sólida", pero "el encarecimiento de la energía y el deterioro de las condiciones económicas podrían dificultar que los hogares y las empresas" devuelvan sus deudas.

El sector bancario de la zona del euro se encuentra bien posicionado para absorber posibles perturbaciones, gracias a unos beneficios elevados, unos colchones de capital sólidos y una amplia liquidez, precisa.