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Redacción deportes, 18 nov (EFE).- El español Manuel 'Manugas' González (Kalex) se encuentra este fin de semana, con la disputa del Gran Premio de Portugal de Moto2, en el circuito de Portimao, ante su oportunidad de oro de lograr su primer título mundial de la categoría.

A pesar de ser sexto en la última cita de Lusail (Catar), la retirada con problemas mecánicos de su único rival en la pelea por el título, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), permite al piloto madrileño llegar a Portimao con una ventaja de 13,5 puntos respecto a este, lo que matemáticamente le concede opciones de conseguir el título, aunque es una cábala un tanto complicada.

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En todas las carreras en las que ambos han conseguido puntuar, sólo en la carrera de Italia, disputada en el trazado toscano de Mugello, González logró una ventaja superior a los trece puntos, que es la que necesita para proclamarse matemáticamente campeón del mundo en Portugal.

Entonces, Manuel González sumó su tercera victoria de la temporada (25 puntos), de las cinco que lleva acumuladas hasta la fecha, en tanto que Izan Guevara, que ha vencido en cuatro ocasiones, acabó séptimo (9 puntos), razonamiento que complica, de continuar esa línea, la consecución del título para el madrileño, pero bien es sabido por los aficionados al motociclismo que, sobre la moto, cualquier cosa puede pasar a lo largo de los cada vez más intensos fines de semana de grandes premios.

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Así, el centro de atención en la categoría intermedia del campeonato del mundo el interés estará centrado en la pelea por el título entre González y Guevara, si bien es cierto que hasta ocho pilotos han conseguido subirse a lo más alto del podio en lo que va de 2026, por lo que no hay que descartar nombres propios como los de Iván Ortola (Kalex), Daniel Holgado (Kalex), Alonso López (Kalex), el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), el australiano Senna Agius (Kalex) o el checo Filip Salac (Kalex).

Junto a ellos y aunque todavía no han logrado ningún triunfo, pero han estado muy cerca de conseguirlo, se encuentran nombres propios como los de los italianos Celestino Vietti (Boscoscuro) y Tony Arbolino (Kalex), el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex) o los español Alex Escrig (Forward) y Daniel Muñoz (Kalex).

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Cada uno de ellos tendrá su propio interés personal por destacar, si bien es cierto que la atención estará centrada en la pelea por el título entre González y Guevara, que con la lógica en la mano se prolongará hasta el Gran Premio de la Comunidad Valenciana una semana más tarde, pero todo puede pasar en motociclismo.

La historia en Moto3 será muy distinta. Campeón del mundo desde Indonesia el español Máximo Quiles (KTM), toda la atención se centra en ver quiénes se llevaran las últimas victorias de la temporada, despejada ya la incógnita de si el murciano sería capaz de igualar las catorce victorias en una misma temporada del hispano-colombiano David Alonso en 2024.

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La cancelación de la carrera de Australia y el triunfo de David Almansa (KTM) en Catar se lo han impedido, por lo que el interés se centrará en conocer, de la larga lista de aspirantes, cuantos de ellos podrán batir a un Máximo Quiles que ha estado insultante toda la temporada y al que sólo han batido, en justa lid, el propio Almansa, Brian Uriarte (KTM), el italiano Guido Pini (Honda) y el malasio Hakim Danish (KTM).

Juan Antonio Lladós