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La Cumbre Empresarial de APEC 2026 comienza en Shenzhen

PR Newswire

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SHENZHEN, China, 18 de noviembre de 2026

SHENZHEN, China, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Cumbre Empresarial de APEC 2026 concluyó sus sesiones de diálogo empresarial y debate temático el 17 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones Qianhai de Shenzhen..

Como evento de apoyo a la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, la Cumbre Empresarial de APEC 2026 es organizada por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) bajo el lema "Prosperar y ganar el futuro juntos". Más de 2.000 líderes políticos y empresariales de las 21 economías de APEC asisten al evento, incluidas 115 empresas de la lista Fortune Global 500; las empresas estadounidenses constituyen el mayor contingente no anfitrión, con casi un 20%. La numerosa convocatoria se produce en un momento en que el FMI proyecta un crecimiento del 4,8 % para la región de Asia-Pacífico en 2026.

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Ren Hongbin, presidente del CCPIT y de la Cumbre Empresarial de APEC 2026, pronunció el discurso de bienvenida. Recientemente publicó un artículo firmado en The Economist titulado "La huella empresarial en APEC China 2026", en el que destaca el papel de la comunidad empresarial en el avance de la cooperación regional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Chile, José Antonio Kast, y John Lee, jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), también asistieron a las sesiones vinculadas y pronunciaron discursos. Más de 40 directivos de destacadas empresas chinas y extranjeras, junto con representantes de importantes asociaciones empresariales, intercambiaron puntos de vista en debates temáticos sobre conectividad, inteligencia artificial, desarrollo sostenible en Asia-Pacífico, la construcción del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP), la economía digital, la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y la transformación digital y ecológica, aportando perspectivas clave hacia una comunidad de Asia-Pacífico y una prosperidad compartida.

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Estas contribuciones se extienden al Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), cuya cuarta reunión se celebró en Shenzhen del 14 al 16 de noviembre. El CCPIT ha contribuido a la elaboración de 14 documentos finales, entre ellos una carta dirigida a los líderes económicos de APEC e informes con recomendaciones políticas. Los resultados incluyen propuestas chinas sobre aplicaciones de IA, transporte con cero emisiones de carbono, pagos transfronterizos mediante códigos QR, agricultura ecológica y cadenas de suministro, junto con propuestas conjuntas con las comunidades empresariales de Estados Unidos y Canadá. Por su parte, el comercio de Shenzhen, ciudad anfitriona del encuentro, con las demás economías de APEC creció un 40 % interanual hasta alcanzar los 3,23 billones de yuanes en los primeros tres trimestres del año, con la participación de más de 130 empresas locales.

La ceremonia de apertura se celebrará en la mañana del 18 de noviembre, seguida de las intervenciones de los líderes de las economías de APEC, la ceremonia de clausura y el traspaso de la sede anfitriona

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FUENTE CCPIT