Guardar

París, 18 nov (EFE).- La ultraderechista Marine Le Pen y el radical de izquierdas Jean-Luc Mélenchon se clasificarían para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027 en todos los escenarios analizados por un sondeo Ifop-Fiducial publicado este miércoles.

Le Pen, líder de la Agrupación Nacional (RN), obtendría entre el 32 % y el 36 % de los votos, frente a entre el 17 % y el 19,5 % de Mélenchon, de La Francia Insumisa (LFI), según la encuesta realizada para TF1, LCI, Le Figaro y Sud Radio.

PUBLICIDAD

Mélenchon registra sus mejores resultados entre los jóvenes de 18 a 24 años, con un 41 %, mientras que Le Pen alcanza el 47 % entre los obreros y el 40 % entre los votantes de 50 a 64 años.

El ex primer ministro centrista Édouard Philippe se situaría en tercera posición, con entre el 10 % y el 15 %, por delante de otros aspirantes de la derecha y el centro.

Sin embargo, empieza a pisarle los pies el alcalde de Cannes, el liberal David Lisnard, que registra el mayor avance y alcanza entre el 8 % y el 12 %.

El también ex primer ministro macronista Gabriel Attal obtendría entre el 4 % y el 9 %, y el líder de la derecha tradicional Bruno Retailleau entre el 4 % y el 7 %, dependiendo de las candidaturas incluidas.

Los resultados de la encuesta reflejan las dificultades de la derecha y el centro para encontrar un candidato común, aunque los equipos de Attal, Retailleau y Lisnard han comenzado a preparar unas primarias abiertas para finales de enero, con la intención de evitar la dispersión del voto, pero Philippe se resiste a participar.

PUBLICIDAD

La sanidad es la principal preocupación de los electores en la encuesta, citada por el 79 % de los encuestados, seguida por el poder adquisitivo y los salarios (75 %), la seguridad (70 %) y la educación (68 %). La deuda pública también gana peso y es considerada determinante para el voto por el 61 %.

El sondeo se realizó por internet entre el 13 y el 16 de noviembre a 1.690 personas inscritas en las listas electorales, a partir de una muestra representativa de la población francesa mayor de 18 años. EFE