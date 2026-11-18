22/05/2026 Coche patrulla de la Guardia Civil POLITICA GC

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La Guardia Civil ha detenido a trece personas en una macroperación contra el tráfico de drogas en Cantabria y Asturias coordinada por el Juzgado de Instrucción de San Vicente de la Barquera (actualmente denominado Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia).

En la operación, que se desplegó desde primera hora del martes, han participado un centenar de efectivos de la Benemérita de ambas comunidades autónomas.

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En Cantabria se han practicado once registros en la zona de Liébana, Torrelavega, Suances, Reocín y Val de San Vicente en los que se ha incautado droga, dinero en efectivo y armas de fuego, según detalló el delegado del Gobierno, Pedro Casares, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

En cuanto a los detenidos, el mismo día comenzó a tomárseles declaración. Fuentes de la Benemérita han señalado que hay secreto de las actuaciones.

"No vamos a parar hasta limpiar las calles de Cantabria de droga. Es una prioridad máxima de la Guardia Civil y la Policía Nacional", ha señalado Casares.

El representante del Estado en Cantabria ha agradecido el trabajo que "continuamente" realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para garantizar la seguridad y acabar con el crimen organizado del tráfico de drogas".