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Shenzhen (China), 18 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este miércoles en China con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, antes del inicio formal de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sheinbaum y Carney se reunieron por separado con Trump en el hotel en el que el estadounidense pernoctará durante sus dos días en Shenzhen.

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La presidenta mexicana publicó una foto del encuentro con Trump, al que asistió con el canciller, Roberto Velasco, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

"Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común", apuntó la mandataria.

En el lado estadounidense estaban presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, el nuevo jefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, y el Representante de Comercio, Jamieson Greer, que está encargado de renegociar la extensión del tratado de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Trump, Sheinbaum y Carney coincidieron posteriormente en la foto de familia de los líderes de APEC y, a continuación, en la cena ofrecida a los mandatarios por el presidente chino y anfitrión, Xi Jinping.

El mandatario estadounidense cerrará mañana su segunda visita a China este año con una reunión bilateral con Xi y otra en formato trilateral con la participación adicional del presidente ruso, Vladímir Putin, que esta noche ya saludó a Trump brevemente. EFE

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(foto) (vídeo)