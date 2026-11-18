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A finales de agosto salía a la luz que, después de 22 años de matrimonio y casi 30 juntos , Carlos Latre y Yolanda Marcos habían puesto punto y final a su relación. Una separación cordial y discreta en la que no ha habido terceras personas sino un desgaste en su convivencia que no significa su ruptura total, puesto que el humorista y su ya exmujer continúan unidos no solo por la hija que tienen en común, Candela (20), sino también por sus vínculos profesionales, que permanecen intactos.

Y aunque en estos meses el popular showman ha preferido guardar silencio sobre su vida privada, en su reaparición en la presentación de la biografía del cantante de Hombres G, David Summers, se ha sincerado sobre esta nueva etapa de su vida y ha revelado cómo es su actual relación con Yolanda.

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Muy emocionado porque será el encargado del encendido navideño en la capital este sábado -"tener la oportunidad me parece precioso porque soy súper navideño y me voy a llevar a toda mi familia" ha desvelado- Carlos ha asegurado que afronta las fiestas "con toda la naturalidad del mundo. Probablemente pasemos las Navidades juntos. Tenemos una relación maravillosa, familiar".

"No vivimos juntos pero nos llevamos maravillosamente bien. Trabajamos juntos y seguramente pasemos momentos juntos en la vida, que es lo que toca. Encantados de la vida. Encantados de la vida como tiene que ser" ha expresado, confesando que es "una suerte maravillosa tenernos en nuestra vida"

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