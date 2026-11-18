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La Comisión Europea ha propuesto este miércoles impulsar el desarrollo de la industria de los materiales avanzados en la Unión Europea para romper con dependencias estratégicas de Estados Unidos y China; para lo que defiende comprometer un triple objetivo de aumentar en un 20% tanto la inversión en I+d en el sector, como el número de empresas emergentes y en expansión (startups y scaleups) y el despliegue de proyectos en este campo.

"Los materiales avanzados determinarán quién es líder en tecnologías limpias, potencia industrial y seguridad estratégica", ha dicho la comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, para después señalar que, si bien "Europa cuenta con la ciencia, el talento y la base industrial", necesita ahora tomar medidas para "transformar esa fortaleza en un liderazgo a escala mundial".

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Aunque la propuesta se basa en recomendaciones a las capitales y no incluye ninguna reforma legislativa, Bruselas espera acelerar la innovación, ampliar la producción y garantizar que los materiales del futuro se diseñen, fabriquen y desplieguen en países de la UE de manera "segura, sostenible y competitiva", en palabras de la comisaria europea.

Los materiales avanzados cuentan con propiedades funcionales mejoradas o novedosas con respecto a los materiales convencionales y diseñadas para introducir mejoras mecánicas, térmicas o químicas superiores; lo que permite lograr mayor resistencia, ligereza o eficiencia energética en la producción de industrias diversas, como la electrónica, la energía, la construcción, la movilidad, la salud o el sector aeroespacial.

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Así, la UE busca convertirse de aquí a 2035 en el principal innovador, productor y usuario de materiales avanzados, como por ejemplo metales inteligentes impresos en 3D con memoria de forma o resinas ultraligeras reforzadas con grafito para aeronáutica, satélites, dispositivos médicos o almacenamiento de energía.

Además de los objetivos comunes, Bruselas defiende la creación de un mecanismo de cooperación entre los Estados miembro, con prioridades definidas, para convertir la excelencia científica de la UE en fortaleza industrial acelerando el viaje del laboratorio al mercado y resolviendo los problemas de fragmentación que encuentra el sector en la actualidad.

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Entre las ideas para acelerar este impulso, el Ejecutivo comunitario pide a los gobiernos identificar al menos cinco retos prioritarios conjuntos para que trabajen de manera coordinada al menos cuatro países en cada uno de ellos, por ejemplo para crear imanes permanentes sin necesidad de usar tierras raras o reemplazar sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en los microchips.

Según los datos ofrecidos este miércoles por Bruselas, los países de la Unión cuentan con una "base sólida" con más de 15.000 empresas activas en la industria de materiales avanzados, que genera cerca de 1,5 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, los servicios comunitarios advierten de la necesidad de "vínculos más sólidos" entoda la cadena y de asegurar un acceso "más rápido" a las infraestructuras piloto y de ensayo, así como de una regulación más clara, una mejor interoperabilidad de los datos y medios y cadenas de suministro fuertes.

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Además, las recomendaciones --que el Ejecutivo comunitario espera que sean adoptadas por el Consejo (gobiernos)-- apuntan a la necesidad de apoyar la expansión y el despliegue de empresas emergentes a través de medidas del lado de la demanda, proyectos estratégicos y contratación pública. También aborda la necesidad de medidas en materia de formación, reciclaje profesional y mejora de los recursos.