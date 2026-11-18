Guardar

El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido de que la rentabilidad de la banca podría verse lastrada por "una mayor presión" sobre los intereses de los depósitos, impulsada por el "drenaje" del exceso de liquidez en el sistema financiero, la competencia con los neobancos y el despliegue de herramientas de inteligencia artificial (IA) que facilitan comparar ofertas y mover el ahorro, un escenario que, según prevé, golpeará especialmente a las entidades que menos remuneren ahora el pasivo.

Así consta en el último informe de Estabilidad Financiera publicado este miércoles, en el que la institución comunitaria destaca que la remuneración que reciben los clientes por sus depósitos a la vista --como las cuentas corrientes-- sigue siendo "baja" respecto a los tipos de interés de referencia del mercado, al menos en comparación con lo que pagaba la banca antes de la era de los tipos cero.

PUBLICIDAD

No obstante, el organismo subraya que esta situación tiene fecha de caducidad. De este modo, remarca que a medida que se estrechen las posiciones de liquidez de los bancos como consecuencia de la reducción del balance del Eurosistema, las entidades tendrán mayores incentivos para captar pasivo, lo que ejercerá "una presión alcista" sobre los intereses que pagan por los depósitos y encarecerá su financiación.

En este contexto, el vicepresidente de la autoridad monetaria, Boris Vujcic, ha avisado de que los bancos de aquellos países de la zona del euro donde los tipos de los depósitos siguen siendo muy bajos serán "más vulnerables" a un encarecimiento de los mismos, lo que podría lastrar su rentabilidad futura.

PUBLICIDAD

EL EMPUJE DE LOS BANCOS DIGITALES Y LA 'IA AGÉNTICA'

A esta normalización de la liquidez se suma la creciente presión competitiva. El informe destaca que el aumento de la cuota de mercado de competidores más agresivos, como los bancos digitales --que además se benefician de menores fricciones operativas gracias a los avances tecnológicos--, podría ejercer "una presión adicional" sobre los tipos de los depósitos de la banca tradicional.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, el BCE pone el foco en el impacto que el despliegue de los modelos de inteligencia artificial agéntica (IA agéntica) podría tener en el comportamiento del cliente bancario. Según argumenta la institución en el informe, la tecnología puede hacer "más rápido y sencillo comparar tipos de depósitos en línea y transferir fondos de forma automática".

De este modo, aunque el supervisor reconoce que los ciudadanos europeos prefieren "mantener sus ahorros en cuentas bancarias" antes que invertirlos en los mercados financieros, avanza que un mayor uso de esta tecnología podría poner a prueba a medio y largo plazo la estructura de financiación de los bancos al reducir la fidelidad de los depósitos y facilitar que el dinero se mueva con rapidez hacia otras entidades.

PUBLICIDAD

GRIETAS EN EL CRÉDITO Y RIESGOS DE MERCADO

Más allá del negocio del ahorro, el estudio analiza los riesgos derivados de la creciente exposición del sistema financiero europeo a la inteligencia artificial. En el ámbito bancario, aunque la financiación directa concedida a compañías ligadas a esta tecnología sigue siendo "bastante limitada" pese a su avance reciente, el BCE constata que ya se observan "indicios de deterioro de la calidad crediticia" en los préstamos a empresas de software y fabricantes de semiconductores.

PUBLICIDAD

De cara al medio plazo, el supervisor alerta de que los efectos indirectos de la transformación tecnológica en la economía real plantearán mayores desafíos. Así, anticipa un repunte de los impagos corporativos entre aquellas entidades muy expuestas a empresas tradicionales cuyo desempeño financiero o posición competitiva se debilite a medida que se expande la adopción de la IA.

Por último, respecto al sector financiero no bancario, el organismo advierte de que las vulnerabilidades se ven amplificadas por la combinación de una creciente concentración de las carteras y un mayor apalancamiento. En esta línea, el BCE enfatiza que estas entidades no solo han elevado el peso de la IA en Bolsa, sino que han comenzado a adquirir deuda emitida por esas mismas firmas, con un fuerte sesgo hacia activos denominados en dólares estadounidenses, lo que las expone a pérdidas ante cualquier depreciación del 'billete verde'.

PUBLICIDAD

Además, la institución presidida por Christine Lagarde reconoce que los mayores fondos de renta variable de la eurozona concentran una proporción más elevada de sus carteras en valores tecnológicos y recurren cada vez más al apalancamiento sintético mediante derivados sobre acciones.

Así, citando como precedente el casi colapso del fondo de cobertura estadounidense 'Situational Awareness' en julio de 2026, acredita que un cambio en las expectativas del mercado sobre la IA podría desencadenar "pérdidas repentinas, repuntes en los reembolsos de participaciones de fondos de inversión y ventas forzosas de activos".

PUBLICIDAD