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Shenzhen (China), 18 nov (EFE).- El Gobierno de Taiwán manifestó este miércoles que "mantiene un estrecho contacto con Washington" de cara a la reunión trilateral entre los presidentes de EE. UU., China y Rusia, prevista para el jueves en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En un comunicado, la portavoz presidencial, Karen Kuo, aseguró que Taipéi "ve con buenos ojos cualquier esfuerzo que ayude a gestionar los riesgos de la expansión autoritaria y que contribuya a la seguridad y la estabilidad regionales", y recalcó que el Ejecutivo isleño está "al tanto de las circunstancias" del citado encuentro.

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Como miembro de la región del Indopacífico y de la "comunidad democrática internacional", la posición de Taiwán "ha sido siempre coherente": reforzar su capacidad de autodefensa, hacer "todo lo posible" para que no se altere el 'statu quo' en el estrecho y seguir cooperando con sus socios "para proteger juntos la seguridad regional", agregó.

Estas declaraciones llegan un día antes de la cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, que tendrá lugar el jueves en la ciudad suroriental china de Shenzhen.

La inédita cita se celebrará en un contexto marcado por la guerra de Ucrania, iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022, y el conflicto en Irán, desencadenado por la ofensiva estadounidense e israelí del pasado febrero.

El encuentro en Shenzhen se producirá, además, en medio del aumento de la presión diplomática de China sobre Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como "parte inalienable" del territorio chino. EFE

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