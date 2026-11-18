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Teherán, 18 nov (EFE).- El Ejército iraní anunció este miércoles que atacó con drones sistemas de defensa aérea y plataformas de lanzamiento estadounidenses en la base aérea Ali al Salem, en Kuwait, después de los nuevos bombardeos de Estados Unidos el martes contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

"Esta madrugada, drones de ataque unidireccional del Ejército de la República Islámica de Irán atacaron sistemas de defensa aérea Patriot y plataformas de lanzamiento de drones y misiles del Ejército terrorista estadounidense en la base Ali al Salem, en Kuwait", afirmó la institución militar en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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El Ejército advirtió de que su respuesta a cualquier amenaza o agresión será "firme, contundente y sin limitaciones geográficas".

El anuncio iraní llegó después de los ataques estadounidenses contra Qeshm del martes, que, según el vicegobernador de Hormozgán, Ahmad Nafisi, no causaron daños en zonas residenciales, comerciales ni en las infraestructuras.

La isla ha sido atacada por Estados Unidos en al menos cuatro ocasiones en las últimas semanas, según las autoridades iraníes.

Irán también reivindicó el martes un ataque con drones contra un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin, en represalia por presuntas incursiones de aeronaves no tripuladas estadounidenses en el espacio aéreo iraní.

Fue el tercer ataque contra objetivos estadounidenses en Baréin que reivindicó desde el viernes, tras los anunciados ese día y el domingo como represalia por un bombardeo que Teherán atribuyó a Estados Unidos contra una torre de telecomunicaciones en Sirik el 12 de noviembre.

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Desde principios de noviembre, los bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán y la posterior reanudación de los ataques iraníes contra instalaciones estadounidenses en la región han puesto fin a una relativa calma de unos dos meses, mientras ambos países mantienen su pulso por el control del estrecho de Ormuz y los esfuerzos de mediación siguen sin dar resultados. EFE