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Shenzhen (China), 18 nov (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, defendió hoy ante empresarios de Asia-Pacífico la necesidad de diversificar los socios comerciales y reforzar la autonomía económica en la región, en un contexto de tensiones arancelarias con Estados Unidos, principal socio comercial de Canadá.

Durante su intervención en la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad china de Shenzhen (sureste), Carney abogó por una "resiliencia colectiva" basada en fortalecer las capacidades nacionales y ampliar la cooperación internacional.

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"Durante gran parte de nuestra historia, Canadá y su economía han mirado hacia el sur, a nuestro vecino más cercano, y hacia el este, al otro lado del Atlántico. Estas relaciones siguen siendo vitales, pero Canadá también es una nación del Pacífico", afirmó, en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos.

"En un mundo incierto, ya no basta con alimentarnos, abastecernos de energía y defendernos por nosotros mismos. La soberanía depende ahora del acceso seguro a capacidades estratégicas, desde las energías limpias hasta la inteligencia artificial y el comercio digital", afirmó.

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El mandatario sostuvo que desarrollar estas capacidades de manera aislada resulta "imposible" y defendió la apertura, la innovación y la cooperación como pilares del crecimiento regional.

También pidió diversificar los canales de pago y profundizar los mercados financieros locales para reducir la vulnerabilidad de las economías ante posibles perturbaciones.

Como ejemplo de esta estrategia, Carney destacó el acercamiento comercial entre Canadá y China, que ha permitido recuperar el acceso al mercado chino para "más del 90 %" de los intercambios canadienses anteriormente afectados por aranceles.

El primer ministro recordó que ambos países iniciaron hace un año la normalización de sus relaciones y establecieron en enero una nueva asociación estratégica, ampliada recientemente con nuevos acuerdos comerciales.

El martes, Carney y el presidente chino, Xi Jinping, pactaron facilitar el acceso al mercado chino de productos agroalimentarios y pesqueros canadienses por unos 400 millones de dólares canadienses (280 millones de dólares estadounidenses), a cambio de ampliar las exenciones canadienses a determinadas importaciones chinas de acero y aluminio.

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Carney anunció asimismo la renovación del acuerdo de intercambio de divisas entre los bancos centrales de ambos países y defendió una mayor cooperación financiera para afrontar situaciones de inestabilidad. EFE

(foto) (vídeo)