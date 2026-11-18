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Jartum, 18 nov (EFE).- La Justicia sudanesa condenó este miércoles por segunda vez a muerte 'in absentia' al líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo -alias Hemedti-, a sus dos hermanos y otros 11 milicianos, en esta ocasión por el saqueo y la destrucción de instalaciones del Fondo Nacional de Suministros Médicos en Jartum.

El Tribunal Antiterrorista de Sudán, con sede en la ciudad portuaria de Port Sudán, declaró culpables a los 14 acusados de "saquear y vandalizar" los edificios del organismo y destruir sus instalaciones, y ordenó que indemnicen al Estado por los daños y pérdidas ocasionados, valorados en más de 396 millones de dólares.

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La corte impuso también a cada condenado una multa de 100 millones de libras sudanesas (unos 10.000 dólares estadounidenses) y ordenó la confiscación de sus bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo en beneficio del Gobierno sudanés.

Asimismo, recomendó al Consejo Soberano la revocación de la ciudadanía de los sentenciados y solicitó al Ministerio del Interior que confisque sus pasaportes.

Entre las medidas dictadas figura la comunicación con el Banco Central para recabar información sobre las cuentas y los saldos bancarios de los acusados, así como con el Registro de la Propiedad para identificar sus bienes inmuebles.

También ordenó remitir a Interpol una lista de los vehículos sustraídos relacionados con el caso.

El tribunal dispuso que el fallo se notificara a los condenados mediante su publicación en periódicos y medios de comunicación y que, una vez transcurrido el plazo de apelación, el expediente fuera remitido al Tribunal Supremo para la Lucha contra los Crímenes de Terrorismo en el estado de Mar Rojo para su confirmación.

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Esta es la segunda condena a muerte en rebeldía que recibe Hemedti en Sudán, después de que el pasado 12 de julio otro tribunal antiterrorista lo sentenciara a la horca junto a sus hermanos y otros dirigentes de las FAR por el asesinato del exgobernador de Darfur Occidental, Jamis Abdalá Abkar, y por delitos de genocidio y crímenes de guerra y lesa humanidad.

Abkar fue secuestrado y asesinado el 14 de junio de 2023, poco después de denunciar las violaciones y los ataques atribuidos a las FAR en la región de Darfur.

Sudán está inmerso desde el 15 de abril de 2023 en una guerra entre el Ejército regular y las FAR, que ha provocado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una grave crisis humanitaria. EFE