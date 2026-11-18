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París, 18 nov (EFE).- Francia llevó a cabo este miércoles un ejercicio de gestión de crisis en el departamento de Hérault, en el sur del país, para evaluar su capacidad de respuesta ante amenazas híbridas, en un escenario que incluyó una catástrofe natural, ciberataques, campañas de desinformación y alteraciones en las conexiones ferroviarias con España.

El simulacro, organizado por la prefectura de Hérault en el municipio de Frontignan, incluyó la interrupción de la línea ferroviaria París-Montpellier-Barcelona, un corredor estratégico para las comunicaciones entre Francia y España, así como perturbaciones en la actividad del puerto de Sète y en los accesos al depósito de hidrocarburos de Frontignan.

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Aunque se trataba de un escenario ficticio, el ejercicio puso de relieve la dimensión transfronteriza de las amenazas híbridas y la vulnerabilidad de las infraestructuras que conectan ambos países.

En este sentido, el ministro delegado francés del Interior, Jean-Didier Berger, advirtió de que Francia y el conjunto de Europa afrontan nuevas amenazas procedentes de países hostiles a los valores democráticos y las libertades, que se manifiestan a través de ciberataques, sabotajes y campañas de desinformación, tanto dentro como fuera de las fronteras de cada país.

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Por ello, uno de los objetivos del ejercicio era comprobar cómo una emergencia localizada puede generar consecuencias en cadena sobre infraestructuras y servicios transfronterizos.

El ejercicio de Hérault es el primero de una serie de tres simulacros destinados a elaborar un modelo de entrenamiento que pueda reproducirse en las distintas prefecturas (delegaciones del Gobierno) del país, con el fin de desarrollar una estrategia que permita movilizar conjuntamente a las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía.

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Los siguientes tendrán lugar en el departamento de Marne, a mediados de enero de 2027, y en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, durante el segundo semestre de ese año.

La iniciativa responde también al llamamiento del presidente francés, Emmanuel Macron, formulado el 18 de septiembre pasado, para elaborar un plan nacional de protección de las infraestructuras críticas ante la evolución de las amenazas.

La simulación de hoy comenzó con una ola de inundación marina en el litoral mediterráneo francés con víctimas, dificultades de acceso a instalaciones estratégicas e interrupciones del transporte ferroviario y marítimo.

En el simulacro, la emergencia era instrumentalizada por actores hostiles para desencadenar una sucesión de incidentes destinados a complicar la gestión de la crisis, como intentos de saqueo en viviendas evacuadas, ataques informáticos contra la página web de la prefectura, difusión de noticias falsas en las redes sociales y amenazas relacionadas con el uso de drones.

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La interrupción ferroviaria contemplaba pasajeros bloqueados en los trenes y alteraciones del tráfico hacia territorio español, en un escenario en el que las autoridades ensayaron medidas para atender a los viajeros afectados, gestionar las evacuaciones y restablecer la circulación.

En el puerto de Sète, otro punto estratégico del dispositivo, el ejercicio incluyó el estudio del desvío de buques y las condiciones necesarias para recuperar la actividad portuaria.

Además, la Policía Nacional realizó prácticas de lucha contra drones en el espacio público próximo al depósito petrolero, mientras que los servicios digitales tuvieron que responder a un ataque simulado contra la web institucional y a la difusión de contenidos falsos destinados a erosionar la confianza de la población. EFE

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