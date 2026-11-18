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Moscú, 18 nov (EFE).- Siete personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este miércoles en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Moscú en 2022, por ataques de Kiev con drones, informaron hoy las autoridades locales.

"Un día difícil para nuestra república: siete personas murieron y cuatro resultaron heridas", escribió en redes sociales el gobernador local, Leonid Pásechnik.

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Los ataques se produjeron en seis localidades de la región, precisó el funcionario.

En algunos casos los drones atacaban vehículos en marcha y en otros, a gente caminando, aseguró Pásechnik.

En la últimas semanas, el gobernador de Lugansk informa casi a diario de víctimas mortales y heridos por ataques enemigos. EFE