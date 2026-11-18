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Jerusalén, 18 nov (EFE).- Las primeras lluvias caídas en la Franja de Gaza esta temporada invernal tuvieron un impacto diez veces mayor en la población del devastado enclave respecto al año pasado, con dos tercios de sus habitantes viviendo aún en tiendas y una disminución de la ayuda que Israel deja entrar al territorio palestino, según denunciaron este miércoles ONGs y organizaciones internacionales.

En una conferencia en línea organizada con la prensa, una decena de responsables de organizaciones que trabajan con Gaza alertaron de las desastrosas condiciones en que vive la población de la Franja, que encara un invierno en tiendas de campaña cada vez más deterioradas.

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Según estimaciones de la ONU, en Gaza hacen falta al menos 200.000 tiendas de campaña para paliar las necesidades básicas de alojamiento de cientos de miles de personas, pero Israel, coincidieron en denunciar las organizaciones, no deja entrar los materiales necesarios, cuando hay 150.000 refugios ya listos esperando su visto bueno.

Jehan Salim, del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, en inglés), explicó que tras la primera gran tormenta invernal que azotó Gaza el fin de semana del 7 de noviembre, más de 40.000 hogares se vieron afectados por inundaciones y daños, frente a los 4.000 de las primeras lluvias de 2025.

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"Estamos viendo un impacto diez veces mayor. Esto no es una señal de recuperación. Es evidente que las condiciones de vivienda en Gaza están empeorando y no hay señales de mejora desde el alto el fuego", dijo Salim en referencia a la tregua vigente desde hace más de un año, a pesar de la cual Israel sigue bombardeando el enclave con su reconstrucción paralizada.

Según Salim, actualmente 290.000 familias necesitan asistencia para alojamiento en invierno, en un territorio de algo más de 2 millones de personas con dos tercios de su población viviendo en tiendas de campaña o refugios improvisados. Muchos de ellos han empeorado con los meses de exposición al clima.

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Ante esta situación, la entrada de materiales de refugio permitidos por Israel escasea, denunció. Los camiones que acceden actualmente a Gaza, dijo, solo transportan un 9 % de estos materiales.

"En noviembre del año pasado, ya durante el alto el fuego, 991 camiones que transportaban suministros para refugios entraron en Gaza. El mes pasado, sólo ingresaron 171. Esto es sólo el 17 % del volumen del año pasado, mientras que las necesidades siguen creciendo", indicó Salim.

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Athena Rayburn, directora de la red AIDA que engloba a un centenar de ONGs que operan en los territorios palestinos, recordó que Israel ha vetado el funcionamiento en Gaza de dos decenas de organizaciones, lo que ha tenido un impacto en la capacidad de gestionar la llegada del invierno.

Según indicó, las autoridades israelíes imponen "restricciones arbitrarias" a la entrada de la ayuda. En los últimos tres meses, afirmó, ha entrado casi la mitad de toneladas de ayuda en Gaza en comparación con los primeros tres meses del alto el fuego, vigente desde octubre de 2025.

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Desde UNICEF, su portavoz Toby Fricker afirmó que se estima que 155.000 niños viven en Gaza en lugares con riesgo de inundaciones. El sistema de saneamiento de la Franja, dijo, está "devastado" y cuando hay inundaciones, este agua se mezcla con las residuales y provocan un flujo de agua contaminada entre las tiendas.

En lo que va de temporada de invierno, al menos cuatro niños han muerto ya por el impacto directo del clima, unas muertes que son, incidió, "totalmente evitables".

En este sentido, Reinhilde van der Weerdt, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), recordó que el año pasado diez niños murieron de hipotermia en Gaza. La semana pasada se produjo el primer fallecimiento de una niña en la Franja por el frío, una bebé de ocho meses llamada Kinan.

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"La hipotermia se puede prevenir por completo y un niño no debería morir a causa del frío. Los suministros para prevenirla están disponibles y esperando", denunció.

En lo que va de temporada invernal, añadió, las infecciones respiratorias agudas son 33.000 casos más que en la misma época del año pasado.

"Lo que se necesita para preparar a Gaza para el invierno y las lluvias es alcanzable, y depende de que se permita la entrada de suministros a gran escala. Estamos listos para hacerlo cumplir, y necesitamos que se nos permita hacer nuestro trabajo", sentenció. EFE

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