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eDreams ha situado a Argentina, México, Sudáfrica y Polonia entre los mercados prioritarios para impulsar su crecimiento internacional, dentro de su estrategia para ampliar su modelo de suscripción 'Prime' y superar los 13 millones de miembros en marzo de 2030.

Así lo ha explicado el director financiero de la compañía, Christoph Dieterle, en declaraciones a Europa Press, un día después de que eDreams presentara sus resultados correspondientes al primer semestre de su ejercicio fiscal.

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La compañía, que cuenta actualmente con más de 8,2 millones de suscriptores 'Prime', quiere seguir creciendo en países donde ya está presente y donde, según Dieterle, está obteniendo buenos resultados. Para ello, confía en su tecnología propia, la inteligencia artificial y su modelo de suscripción, que considera que ya han demostrado funcionar a gran escala.

Además de reforzar su presencia en estos mercados, eDreams quiere ampliar los servicios de Prime con nuevas categorías de viaje, como el tren, para llegar a más consumidores y ofrecer una suscripción que acompañe al viajero en las distintas etapas de sus desplazamientos.

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El objetivo de la agencia de viajes 'online' es convertir 'Prime' en una plataforma global que incluya las principales modalidades de viaje y alcanzar más de 13 millones de miembros en marzo de 2030. Para el presente ejercicio fiscal, la empresa mantiene su previsión de llegar a los 8,5 millones de suscriptores.

INVERSIÓN

Sobre el esfuerzo económico que supone captar nuevos clientes, Dieterle ha defendido que se trata de una inversión planificada y que el modelo de suscripción permite recuperar ese coste a través de los ingresos que generan los usuarios durante su permanencia en el programa y sus renovaciones.

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En este sentido, ha señalado que el valor generado por cada cliente durante sus primeros 24 meses es, de media, entre dos y tres veces superior al coste de captarlo. "No buscamos crecer a cualquier precio: invertimos con disciplina", ha afirmado.

En cuanto a la evolución del negocio, eDreams sumó 134.000 miembros 'Prime' netos durante el segundo trimestre, hasta alcanzar los 8,2 millones, mientras que el margen de ingresos de este programa creció un 10% interanual.

Por su parte, el Ebitda Cash se situó en 33,5 millones de euros en el segundo trimestre, un 46% más que en el primero, por lo que la compañía espera que este indicador vuelva a crecer en términos interanuales a partir del cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, entre enero y marzo de 2027.

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RECOMPRA DE ACCIONES Y FIDELIZACIÓN

Por otro lado, el director financiero ha confirmado que eDreams mantiene su programa de recompra de acciones de 100 millones de euros, del que ya ha ejecutado 45 millones y por el que la compañía prevé completar los 55 millones restantes a finales de septiembre de 2027.

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Dieterle ha explicado que la empresa busca combinar las inversiones para ampliar el negocio con la devolución de capital a los accionistas, aunque no ha concretado si contempla repartir dividendos en el próximo ejercicio.

Por último, la compañía ha destacado los resultados de su modelo de suscripción anual con pagos mensuales, que permite a los clientes abonar la cuota a lo largo del año sin modificar la duración de la membresía, que sigue siendo de 12 meses.

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Según los datos facilitados por eDreams, los miembros que pagan mensualmente tienen un valor de vida del cliente más de un 13% superior y una tasa de recomendación más de un 10% mayor que quienes abonan toda la cuota anual por adelantado.

CAÍDA DEL 88% DEL BENEFICIO EN EL PRIMER SEMESTRE

Pese al descenso de sus beneficios en sus resultados financieros en el primer semestre, eDreams mantiene su apuesta por el crecimiento de Prime y sus planes de expansión internacionales según ha compartido con Europa Press.

La compañía registró un beneficio neto de 3,9 millones de euros en su primer semestre fiscal, finalizado el 30 de septiembre, un 88% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos se mantuvieron prácticamente estables, con 344,8 millones de euros, mientras que el Ebitda 'Cash' cayó un 40%, hasta los 56,5 millones.

No obstante, la empresa reafirma sus objetivos para el conjunto del ejercicio, que pasan por alcanzar los 8,5 millones de miembros Prime ya mencionados y los 115 millones de euros de Ebitda 'Cash'.