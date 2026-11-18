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Dublín, 18 nov (EFE).- Cientos de miles de clientes de cajas de ahorros de Irlanda se han visto afectados por un ciberataque cometido contra la plataforma informática que da soporte técnico a estas entidades, según confirmó este miércoles la Comisión de Protección de Datos (DCP, en inglés).

La DPC señaló hoy que ha recibido alertas de violaciones de la seguridad por parte de unas 40 cajas de ahorros (llamadas cooperativas de crédito en Irlanda), por las que los piratas informáticos podrían haber accedido a números de cuenta, IBAN, BIC, direcciones y datos de beneficiarios de transferencias.

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Por su parte, la Liga Irlandesa de Cooperativas de Crédito (ILCU), que representa a 148 de las aproximadamente 172 entidades de este tipo que operan en el país, aseguró se trata de un "incidente de seguridad informática relacionado con un proveedor de servicios de algunas" cajas de ahorro.

"La vulnerabilidad en cuestión ha sido corregida y las cuentas y los saldos de los socios no se han visto comprometidos", agregó la ILCU.

El proveedor externo en cuestión, explicó la ILCU, es Wellington IT, una empresa con sede en la provincia británica de Irlanda del Norte que procesa datos de las cuentas de 43 cooperativas de crédito en la República de Irlanda.

El secretario de Estado irlandés de Finanzas, Robert Troy, lamentó que las cooperativas solo fuera notificadas este lunes y calificó hoy de "inaceptable" que la compañía informática haya tardado varias semanas en informar sobre un ciberataque detectado el pasado octubre.

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El ministro reiteró que, de momento, ni en las entidades afectadas ni sus clientes han sufrido pérdidas económicas, aunque advirtió de que todavía se está determinando el alcance total de este incidente de piratería informática.

Según el diario 'Irish Independent', Wellington IT ha explicado que un actor malicioso aprovechó una vulnerabilidad de su sistema para acceder a datos privados almacenados en la plataforma CU Online, utilizada para los servicios de banca digital y móvil. EFE

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