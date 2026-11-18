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San Juan, 18 nov (EFE).- El primer ministro Roosevelt Skerrit, en el cargo desde 2004, convocó este miércoles las elecciones generales en Dominica, más de un año antes de la fecha límite prevista en la Constitución.

"Es hora de decidir. Es hora de elegir. Es hora de renovar el mandato para gobernar. El liderazgo lo es todo… y el pueblo nunca se ha equivocado al optar por un liderazgo contrastado y de confianza, con la capacidad demostrada para relacionarse con los líderes mundiales y defender una Dominica mejor para todos", subrayó el mandatario en su cuenta de Facebook.

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En un discurso televisado, el primer ministro solicitó un nuevo mandato para Dominica, para un equipo laborista renovado, que aúne "experiencia, energía, juventud y una actitud positiva" para guiar al país en la próxima etapa.

Skerrit afirmó en su intervención en televisión que no quiere gobernar durante los próximos 12 meses con la mirada puesta en unas elecciones y aseguró que su Gobierno ha sufrido una presión constante para que se celebren nuevos comicios.

"Hemos liderado el camino para garantizar un censo electoral limpio y tarjetas de identificación para votar, las dos reformas electorales básicas exigidas por la oposición a lo largo de los años", apuntó Skerrit, líder del Partido Laborista de Dominica (DLP, por sus siglas en inglés) que logró en 2022 19 de los 21 escaños.

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En este contexto, el mandatario aconsejó a la presidenta, Sylvanie Burton, que disolviera el Parlamento y emitiera las convocatorias, con efecto a partir del 18 de noviembre de 2026.

El día de presentación de candidaturas será el 30 de noviembre de 2026 y los dos principales partidos de la oposición son el Partido Unido de los Trabajadores (UWP, en inglés) y el Partido de la Libertad de Dominica (DFP, en inglés).

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En 2022, Skerrit ya convocó elecciones anticipadas y los partidos de la oposición boicotearon los comicios y pidieron una reforma electoral, que incluyera una lista limpia de votantes y tarjetas de identificación. EFE