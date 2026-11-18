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San Salvador, 18 nov (EFE).- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se sumó este miércoles a los múltiples llamados de justicia por el reciente asesinato de dos periodistas en Costa Rica y Ecuador, además del atentado contra un reportero de investigación en Panamá.

La APES señaló, en un mensaje en X, que “los Estados deben demostrar que informar no puede costar la vida”.

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El periodista y escritor Camilo Rodríguez, de 50 años, fue asesinado a tiros por dos sicarios en motocicleta el pasado 16 de noviembre en la provincia central de Heredia, en Costa Rica.

El comunicador se dedicaba a publicar en sus perfiles digitales videos en los que denunciaba casos de presunta corrupción en instituciones del Estado y sobre supuestos narcotraficantes que identificaba con nombres, apellidos y hasta apodos, y a quienes relacionaba con organizaciones criminales internacionales y en ocasiones con movimientos políticos del país.

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Días antes, el pasado 8 de noviembre, se produjo el asesinato del periodista ecuatoriano Tomás Beltrán, director del medio digital comunitario Calcetines, tras ser tiroteado en la provincia costera de Manabí, una de las zonas más afectadas por la violencia vinculada al crimen organizado, que registra un aumento sin precedentes en los últimos años.

El periodista formaba parte del sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía y fue asesinado cuando estacionaba su vehículo frente a su casa por personas que aún no han sido identificadas.

También en otro ataque contra la prensa en Panamá, en la madrugada del sábado pasado, la vivienda de Rolando Rodríguez, reportero de investigación y subdirector asociado de La Prensa, fue atacada por un individuo que bajó de un taxi y arrojó un objeto explosivo contra la residencia, incendiando parcialmente el garaje así como dos vehículos, sin que el fuego afectase dentro de la propiedad.

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Rodríguez, que investigaba presuntos hechos de corrupción vinculados a exfuncionarios y empresarios, no se encontraba en la casa en el momento del ataque, pero sí su esposa, que logró salir ilesa. EFE