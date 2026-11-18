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Lisboa, 18 nov (EFE).- El Parlamento portugués inicia este miércoles el debate y la votación de las enmiendas a los Presupuestos del Estado para 2027, con el Gobierno conservador de Luís Montenegro expuesto a posibles acuerdos entre los socialistas y la ultraderecha que podrían alterar sus planes económicos y fiscales.

Las formaciones políticas han presentado un número récord de 2.864 propuestas de modificación de las cuentas públicas, frente a las 2.176 del año pasado, en un contexto de creciente contestación social por el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades de acceso a la vivienda.

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El proyecto presupuestario superó su primera votación parlamentaria el pasado 28 de octubre gracias a la abstención del Partido Socialista (PS), que permitió al Ejecutivo en minoría sacar adelante el documento pese al rechazo de la ultraderechista Chega.

Sin embargo, ambas fuerzas de la oposición suman 118 de los 230 escaños del Parlamento y tienen capacidad para imponer medidas en contra del criterio del Gobierno.

Entre las principales propuestas de los socialistas figuran la supresión temporal del IVA de una cesta de alimentos básicos y la reducción de la tributación sobre los combustibles.

Para financiar estas medidas, el PS plantea suspender la rebaja del impuesto de sociedades prevista por el Ejecutivo, que pretende reducirlo del 19 % al 18 % en 2027 para estimular la competitividad empresarial y atraer inversiones.

Aunque Chega comparte la necesidad de aliviar la presión fiscal sobre las familias, su líder, André Ventura, instó este martes a los socialistas a retirar las condiciones asociadas a esas medidas.

La vivienda constituye otro de los posibles puntos de convergencia entre ambas formaciones, en un país sacudido en los últimos meses por las movilizaciones ciudadanas contra la escalada de los precios inmobiliarios y de los alquileres.

El debate parlamentario comienza un día después de que la Comisión Europea difundiera sus nuevas previsiones económicas, en las que anticipa que Portugal volverá a registrar déficit público en 2027, equivalente al 0,1 % del producto interior bruto (PIB).

Esta estimación contrasta con las del Gobierno portugués, que prevé cerrar el próximo ejercicio con un superávit del 0,1 %, un crecimiento económico del 2,1 % y una reducción de la deuda pública hasta el 84,5 % del PIB.

El ministro portugués de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, ha advertido durante las últimas semanas del escaso margen del que dispone el Ejecutivo para incorporar nuevas medidas sin comprometer el equilibrio presupuestario.

El inicio del debate coincidirá este miércoles con una manifestación nacional de estudiantes universitarios en Lisboa contra los planes del Gobierno de descongelar las tasas académicas a partir del curso 2027-2028.

Las votaciones de las enmiendas se prolongarán hasta el próximo lunes, mientras que la votación definitiva del proyecto presupuestario está prevista para el martes 24 de noviembre. EFE