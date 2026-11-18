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Antalya (Turquía), 18 nov (EFE).- El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Fabio Arjona Hincapié, advirtió este miércoles en la plenaria de la COP31 de Antalya (Turquía) que su Gobierno no permitirá que "la histeria ambiental marque la agenda climática y de biodiversidad" y dijo que, en el actual contexto, "no tiene sentido anunciar una revolución energética".

"No podemos permitir que la histeria ambiental marque la agenda climática y de biodiversidad, imponiendo barreras que han terminado por castigar el desarrollo de países como el nuestro, que apenas representa el 1,6 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero", manifestó Arjona.

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El titular de Medio Ambiente del Ejecutivo de Abelardo de la Espriella criticó al anterior Gobierno izquierdista de Gustavo Petro y aseguró que tuvo "una visión equivocada con consecuencias concretas para el país".

"Entre 2022 y 2026 la producción nacional de gas natural, que sí es un combustible de transición, cayó el 37 % y las reservas probadas disminuyeron un 39 %", estimó.

En ese sentido, Arjona aseveró que "en agosto de 2026, el gas importado, proveniente de países que sí utilizan el 'fracking' para su extracción, representó el 34 % del suministro nacional".

"Mientras -agregó- nuestra industria tuvo que recurrir a combustibles más contaminantes. Una total hipocresía".

Asimismo, reclamó que "los grandes emisores asuman su responsabilidad y eleven su nivel de ambición climática". "No tiene sentido anunciar una revolución energética si no somos capaces de construir los proyectos para hacerla realidad", ahondó Arjona.

El titular de Medio Ambiente juzgó que "el principal enemigo de la sostenibilidad es la pobreza, junto con la desinformación" y agregó que su Gobierno entiende que "el desarrollo económico y la conservación no son objetivos opuestos; deben avanzar de la mano".

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"Nuestro Gobierno está comprometido con una transición hacia energías más limpias, con adicionalidad y soberanía energética", finalizó. EFE