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Lisboa, 18 nov (EFE).- El Gobierno portugués ha anunciado su disposición a reunirse con representantes de los movimientos por el derecho a la vivienda, mientras los activistas mantienen sus acampadas en Lisboa y Oporto y estudian extender las protestas a las inmediaciones del Parlamento.

El ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, anunció que la secretaria de Estado de Vivienda, Patrícia Gonçalves Costa, convocará a dos colectivos de manifestantes de Oporto, aunque no precisó la fecha del encuentro.

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El anuncio se produce después de que decenas de miles de personas salieran a las calles de más de treinta ciudades portuguesas el pasado sábado para reclamar medidas urgentes contra el encarecimiento de la vivienda y una mayor protección de los inquilinos frente a los desahucios.

Los activistas de Lisboa acordaron la noche del lunes mantener de forma indefinida su acampada en la céntrica plaza de los Restauradores, donde han instalado medio centenar de tiendas de campaña, coincidiendo con el primer mes de movilizaciones en la capital portuguesa.

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El movimiento tiene previsto celebrar el próximo sábado una asamblea popular ante la sede del Parlamento, en la que debatirá la posibilidad de instalar allí un segundo campamento coincidiendo con el desarrollo del debate presupuestario.

Las protestas, que comenzaron en octubre en Oporto, la segunda mayor ciudad del país, han estado marcadas por varias intervenciones policiales que han suscitado críticas por el uso de la fuerza contra los manifestantes.

El presidente portugués, António José Seguro, recibió el pasado 25 de octubre a representantes de los movimientos por el derecho a la vivienda, que solicitaron su mediación ante el Gobierno conservador de Luís Montenegro.

Portugal es el país de la Unión Europea (UE) donde más se ha encarecido la compra de una vivienda en relación con los ingresos de los hogares en la última década.

Según los últimos datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria, entre 2015 y 2025 esa relación aumentó un 60,8 % en Portugal, frente al 34,3 % de Países Bajos, el 24,5 % de España y el 6,8 % de media en la UE.

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El auge del turismo, la proliferación de los alojamientos turísticos, la inversión inmobiliaria extranjera y la insuficiente oferta de vivienda han contribuido a la escalada de los precios.

Para hacer frente a esta situación, el Gobierno portugués ha anunciado incentivos fiscales a la construcción y se ha comprometido a impulsar la creación de 145.000 viviendas.

Las organizaciones sociales, sin embargo, consideran insuficientes estas medidas y exigen la retirada de la reforma de la legislación sobre alquileres promovida por el Ejecutivo, que flexibiliza las condiciones de los contratos y agiliza los procedimientos de desahucio.

La plataforma Casa para Viver, que aglutina a numerosos colectivos sociales portugueses, ha convocado una nueva jornada de manifestaciones en todo el país para el próximo 12 de diciembre. EFE