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Un total de once comunidades autónomas (CCAA) estarán este miércoles en aviso por viento, lluvia y olas en una jornada en la que cuatro de ellas alcanzarán el nivel naranja por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, estarán en nivel naranja por olas los litorales occidental y oriental de Asturias; el litoral de Cantabria; las costas de A Coruña, Lugo y Pontevedra; y las de Guipúzcoa y Vizcaya. El resto de los avisos por oleaje afectarán a las costas de Almería y Granada.

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Además, habrá avisos por viento en Almería, Jaén, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lugo, A Coruña, Burgos, Palencia, Soria, el noroeste de Murcia, La Rioja, y Valencia; y por lluvias en Ávila, Salamanca, Cuenca, Toledo y Cáceres.

AEMET ha avanzado que este miércoles se mantendrá una situación de inestabilidad dominada por la circulación atlántica y el paso de frentes por la Península y Baleares.

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y habrá precipitaciones en casi toda la Península, aunque serán poco probables en el extremo sureste y en Baleares, donde se esperan intervalos nubosos.

En este contexto, los mayores acumulados se prevén en Extremadura, la serranía de Cuenca y el oeste del sistema Central y de Galicia, donde las lluvias podrán ser persistentes y puntualmente fuertes, con acumulados significativos.

En las montañas del extremo norte se esperan nevadas débiles, con la cota por encima de los 2.000 a 2.400 metros, aunque podrá bajar hasta unos 1.500 metros al final del día en el oeste de la cordillera Cantábrica.

En Canarias, el organismo estatal prevé cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte de las islas montañosas, donde habrá intervalos nubosos.

Asimismo, se esperan brumas y nieblas matinales en los Pirineos y entornos de montaña de la vertiente atlántica, que podrán ser localmente persistentes.

Las temperaturas máximas subirán en la mitad sureste peninsular, mientras que en el resto no se esperan cambios.

Por su parte, las mínimas bajarán en el cuadrante noroeste peninsular y el área cantábrica, y subirán en la mitad sureste, con ascensos notables en zonas de Andalucía y de las provincias del sureste.

En el resto de la Península habrá pocos cambios térmicos y en los archipiélagos predominarán los ascensos ligeros.

Por último, AEMET ha indicado que soplará viento del oeste y suroeste en la Península y Baleares, en general moderado, aunque será flojo en el interior del tercio nordeste.

Alcanzará intensidades fuertes en Baleares y en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el sureste.

Asimismo, se prevén rachas muy fuertes en regiones de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y las montañas del norte, centro y este peninsular, que también podrían afectar a los litorales de Alborán y a las mesetas.

En Canarias soplará alisio moderado.