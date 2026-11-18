Guardar

Bangkok/Madrid, 18 nov (EFE).-

Shenzhen (China).- La cumbre de líderes de la Asociación de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) empieza en Shenzhen (China), donde coinciden los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, una cita con repercusiones geoestratégicas y económicas.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Shenzhen (China).- El presidente chino, Xi Jinping, defendió hoy la apertura comercial frente al "proteccionismo" y pidió preservar la paz y la estabilidad en Asia-Pacífico, durante un discurso ante empresarios de la APEC en el que instó a elegir entre "apertura o aislamiento" y "reforma o inmovilismo".

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Informe a cámara)

Shenzhen (China).- Xi y Putin se han reunido al margen de la cumbre de la APEC y el líder chino ratifica que las relaciones entre su país y Rusia "siguen siendo estables y fiables".

(Vídeo)(Foto)

Shenzhen (China).- Están previstos varios encuentros bilaterales, entre ellos, el de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum con Trump o el de los presidentes de Perú, Keiko Fujimori, y Chile, José Antonio Kast, entre otros.

(Vídeo)(Foto)

Manila.- Los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se reunieron este miércoles en Manila con motivo de la visita del republicano, quien apostó por "expandir" el acuerdo de defensa que mantiene el país asiático, ante el que se presentó como potencia energética mientras el archipiélago sufre los problemas de suministro por la guerra en Irán.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Manila.- Se lleva a cabo una nueva jornada de protestas contra la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump.

(Vídeo)(Foto)

Antalya (Turquía).- Los enviados climáticos continúan exponiendo en la COP31 de Antalya sus posiciones después de que la Unión Europea (UE) haya dado un portazo al primer borrador del acuerdo final de la cumbre climática, aunque se espera la aparición durante la jornada de un segundo texto que intente acercar a los bloques enfrentados.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Buenos Aires.- La Justicia argentina emite sentencia por el asesinato de tres mujeres lesbianas, en un ataque en el que una cuarta resultó gravemente herida y que fue perpetrado en 2024 en Buenos Aires, donde se espera una condena histórica si se reconoce como crimen de odio por la orientación sexual de las víctimas.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Washington.- El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, comparece ante un comité de la Cámara de Representantes en una audiencia titulada "Amenazas mundiales a la seguridad nacional: 25 años después del 11-S".

(Vídeo)(Foto)

Guadalajara (México).- La activista mexicana e hija de desaparecidos Alejandra Cartagena, explica a EFE su trabajo con el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para elaborar una guía que oriente a familiares acerca de los mecanismos de protección de sus derechos y reparación del daño por parte del Estado, ante la grave crisis en el país con más de 130.000 desaparecidos.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Beirut.- El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, visita Beirut este miércoles como parte de su gira por varios países árabes, y poco después de la polémica por el asesinato en la capital libanesa del exdiputado suní iraquí Ahmed al Aluani.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Islamabad.- El Tribunal Superior de Islamabad celebra la vista de apelación del ex primer ministro paquistaní Imran Khan y su esposa, Bushra Bibi, por un caso de corrupción, una cita judicial clave al tratarse de la última condena que mantiene a la pareja en prisión.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Ginebra.- Los siete candidatos a asumir la dirección general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre quienes se encuentra la doctora María Neira, presentada por España, presentan sus propuestas a los Estados miembros en la sede de la organización en Ginebra.

(Vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- La tecnológica Anthropic, creadora de la herramienta de inteligencia artificial (IA) Claude, prepara su estreno bursátil en el Nasdaq con una valoración estimada de unos 1,4 billones de dólares, una operación que se ha convertido en el principal termómetro para medir el apetito de los inversores por el auge de la IA.

(Vídeo)(Foto)

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 1,99 % este miércoles, impulsado por la búsqueda de gangas tras los resultados financieros de la estadounidense Nvidia, que superó las expectativas del mercado.

(Vídeo)(Foto)

Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra su Junta de Gobernadores (hasta el 20 de noviembre).

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Panamá.- Conferencia sobre cooperación triangular: experiencias, aprendizajes y oportunidades de futuro, en base a dos proyectos desarrollados entre Panamá, Cuba y España.

(Vídeo)(Foto)

Santiago de Chile.- La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el principal sindicato de Chile, convoca su primera marcha nacional contra el Gobierno de José Antonio Kast para protestar por los recortes y los bajos salarios.

(Vídeo)(Foto)

Montevideo.- El Observatorio de Feminicidio Uruguay de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH presenta el informe 'Feminicidio y crimen organizado en Uruguay. Un análisis a partir del relevamiento de asesinatos de mujeres reportados en la prensa entre enero de 2023 a octubre de 2026', en el marco de la conmemoración del Día Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

(Vídeo)(Foto)

Roma.- La Embajada de España en Italia inaugura en Roma la exposición "Fragmentos, citas y paisajes" que reúne quince pinturas y esculturas de artistas españoles del periodo 1940-1976 como Joan Miró, Antoni Tàpies o Eduardo Chillida, que pertenecen a la colección de arte contemporáneo de la Fundación La Caixa.

(Vídeo)(Foto)

Nueva Delhi.- Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, se reúnen con el primer ministro indio, Narendra Modi, en su residencia oficial en Nueva Delhi.

(Vídeo)

Tokio.- La céntrica estación tokiota de Yotsuya ha incorporado a su plantilla a dos nuevos “paisajistas”, Nagi y Pokke, que mantienen a raya la maleza de los alrededores con un entusiasmo ejemplar y que tienen una particularidad: son cabras contratadas por la compañía ferroviaria japonesa, Japan Railway (JR), como alternativa ecológica.

(Vídeo)(Foto)

Nantes (Francia).- El Museo de Artes de Nantes presenta la exposición 'De Leonor Fini a Hélène Delprat, otra travesía del surrealismo', dedicada a las artistas vinculadas al imaginario surrealista, desde sus figuras históricas hasta creadoras contemporáneas.

(Vídeo)(Foto)

cdp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.