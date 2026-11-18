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El Parlamento de Letonia ha aprobado la formación del nuevo Gobierno y ha investido a Andris Kulbergs como primer ministro, después del acuerdo alcanzado por su formación y la derechista Alianza Nacional tras las elecciones celebradas el 3 de octubre.

La votación, celebrada el martes, se ha saldado con 57 votos a favor y 34 en contra, lo que supone la confirmación oficial en el cargo de Kulbergs, quien era primer ministro de forma interina desde el mes de mayo, según un comunicado publicado por el Legislativo, conocido como Saeima.

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La nueva coalición cuenta con los 41 escaños de la conservadora Lista Unida de Kulbergs, así como con los diez que aporta la Alianza Nacional, con la que el primer ministro alcanzó un acuerdo durante la jornada del lunes, dejando fuera del Ejecutivo a Nueva Unidad (centroderecha) y a Progresistas (centroizquierda).

Entre los principales ministros figuran Raivis Melnis al frente de Defensa, Girts Jaunzems en Exteriores y Edgars Stelmahers en Economía, mientras que Janis Dombrava estará al frente de la cartera de Interior y Viesturs Vitovskis será el encargado de dirigir el Ministerio de Justicia.

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El primer ministro ha fijado como prioridades la seguridad nacional, el saneamiento de las finanzas públicas y el crecimiento económico, advirtiendo de que la "crítica" situación presupuestaria heredada podría comprometer la financiación de la defensa nacional en 2030 si no se actúa de inmediato.