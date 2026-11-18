18/11/2026 Nicola Caracino, VP & Managing Director de Mondelez Iberia (España y Portugal) ECONOMIA MONDELEZ INTERNATIONAL

Guardar

El director general de Mondelez Iberia (España y Portugal), Nicola Caracino, dejará su cargo en 2027, tras 25 años de trayectoria en la compañía, y será sustituido por Juliana Bonamin, actual vicepresidenta de Ventas de Mondelez Brasil, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Caracino inició su vínculo con la multinacional, que cuenta con marcas como Oreo, Suchard, Halls, Fontaneda y Príncipe, entre otras, en 1999 en Milán y consolidó once años clave en la sede regional de Zúrich antes de asumir la dirección general de España y Portugal.

PUBLICIDAD

En 2021, Caracino asumió la dirección general de Mondelez Iberia y consolidó a lo largo de estos cinco años un liderazgo caracterizado por la cercanía a los equipos, el fortalecimiento de la cultura corporativa, la solidez comercial y el crecimiento del negocio y del talento de su equipo profesional.

"Mondelez ha sido mi casa durante 25 años y cierro esta etapa con un inmenso orgullo y una profunda gratitud hacia la compañía y hacia todas las personas con las que he compartido este camino.

Siento que es el momento idóneo para cerrar esta etapa con la satisfacción del trabajo bien hecho y con el corazón lleno de grandes recuerdos, listo para comenzar a escribir el próximo capítulo profesional junto a mi familia", ha afirmado Caracino.

PUBLICIDAD

La compañía ha señalado que Caracino continuará al frente de las operaciones hasta febrero de 2027 para asegurar la continuidad operativa y facilitar la transición con clientes y socios comerciales.

Así, Bonamin asumirá el relevo a comienzos de 2027, cuando la empresa comunicará formalmente su nombramiento y sus prioridades estratégicas para el mercado ibérico.