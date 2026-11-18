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La subida salarial del 4,5% para los empleados públicos aprobada por el Gobierno para 2027 tendrá un coste presupuestario de 4.965,2 millones de euros en el ámbito del sector público estatal, importe para el que el Ejecutivo ha concedido un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Así consta en el Real Decreto-ley por el que se da luz verde a la subida salarial de los empleados públicos para 2027 publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y aprobado ayer en el Consejo de Ministros.

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La norma, que entrará en vigor mañana aunque deberá ser convalidada por la Diputación Permanente, permitirá hacer efectiva la subida salarial del 4,5% en 2027 para los más de tres millones de empleados públicos de las tres administraciones.

Este incremento salarial para los funcionarios, definido por el ministro de Función Pública, Óscar López, como el mayor desde el año 1992, se hará efectivo en la nómina de enero en el sector público estatal, beneficiando a 546.000 trabajadores.

El resto de administraciones deberán adoptar las medidas pertinentes para aplicarla a su personal (1,93 millones de empleados públicos autonómicos y casi 595.000 de trabajadores de la administración local).

Esta subida del 4,5% da cumplimiento al compromiso del Gobierno firmado en noviembre de 2025 con UGT, CCOO y CSIF en el acuerdo marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, que establecía una senda para elevar las retribuciones de los empleados públicos hasta un 11% en el horizonte de 2028.

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No obstante, esta subida del 4,5% será incluso mayor, pues en el primer trimestre de 2027 se abonará a los empleados públicos un 0,5% adicional y retroactivo desde enero de 2026 una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme formalmente -ya entrado 2027- que el IPC interanual ha crecido este año por encima del 1,5%, que es la subida que se pactó para dicho ejercicio. En caso de ser así, se pagarán los atrasos correspondientes a todo 2026 y se ajustarán las nóminas siguientes.

Las subidas salariales de los empleados públicos para 2027 oscilarán entre los 1.440 euros brutos al año en 14 pagas que podrá percibir un administrativo, los más de 1.900 euros adicionales para un policía nacional, los más de 2.700 euros para un maestro, los más de 3.700 euros para un médico y los más de 4.000 euros para jueces.

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FINANCIACIÓN Y TRANSFERENCIAS ENTRE MINISTERIOS

Para cubrir el impacto de esta subida salarial en el ámbito estatal, el Real Decreto-ley concede un crédito extraordinario de 4.965,2 millones de euros en el presupuesto vigente a 1 de enero de 2027 de la Sección 15 'Ministerio de Hacienda', dentro del programa de Política Presupuestaria y bajo el nuevo subconcepto 'Cobertura presupuestaria retributiva correspondiente a 2027'.

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La norma autoriza al titular del Ministerio de Hacienda a realizar transferencias desde esta partida a las diferentes secciones presupuestarias para atender sus insuficiencias de gastos de personal.

El incremento máximo del 4,5% en 2027 se aplicará en términos de homogeneidad respecto a efectivos y antigüedad.

Ese mismo porcentaje máximo regirá también para el incremento global de los gastos de acción social, las aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos, la masa salarial del personal laboral y las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal en las áreas del territorio nacional que la tienen reconocida.

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La norma habilita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para actualizar en 2027 las cuantías de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2026 y dictar las instrucciones necesarias para su abono.