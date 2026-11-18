Guardar

Preocupación por el estado de la infanta Margarita, de 87 años, después de su ingreso de urgencia este sábado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid a causa de una fuerte infección. Tras salir a la luz que la hermana del Rey Juan Carlos estaba hospitalizada, su hija María Zurita ejercía de 'portavoz' improvisada de la familia para lanzar un mensaje tranquilizador. Y aunque reconocía que su madre estaba "flojita", revelaba que estaba reaccionando bien al tratamiento y confiaban en que se recuperase demostrando una vez más su enorme fortaleza ante los reveses de salud que ha sufrido en los últimos años.

Pendiente en todo momento de doña Margarita, de la que apenas se ha separado desde que ingresó en el hospital, la prima del Rey Felipe VI ha dado este miércoles la última hora sobre su estado y, visiblemente aliviada, ha revelado la mejor de las noticias.

PUBLICIDAD

"Está bien. Poquito a poquito" ha expresado, desvelando que aunque continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y los médicos todavía no han descubierto el origen de la infección, "está bastante mejor".

"Sí, está bastante mejor" ha repetido con una sonrisa, apuntando que si su evolución continúa como hasta ahora no pasará a planta en los próximos dáis, sino que "ya nos iríamos a casa yo creo". "Yo creo que sí, espero que sí" ha confirmado ante la pregunta de si el alta hospitalaría podría producirse en breves para continuar con su recuperación en su domicilio arropada por toda su familia.

PUBLICIDAD

Además, y a pesar de que no ha podido viajar a España como se rumoreaba para visitar a su querida hermana, María ha confesado con un significativo "mucho, gracias" que tanto el Rey Juan Carlos como el resto de la Familia Real están muy pendientes de la infanta Margarita en este momento tan complicado.