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La líder opositora venezolana María Corina Machado ha recibido este miércoles en la capital, Caracas, a uno de sus asesores, el economista y exministro Carlos Blanco, ocho años después de exiliarse en Estados Unidos.

Blanco, que fue ministro durante el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993), ha sido recibido por miembros del "equipo de estrategia" de la opositora y la premio Nobel de la Paz en la sede de su partido, Vente Venezuela.

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"¡Bienvenido a casa! (...) Seguimos, hasta que todos puedan volver a casa", ha señalado la formación en sus redes sociales.

El regreso de Blanco se suma al de otros miembros de la formación de Machado, quien retornó a Venezuela a finales de octubre tras abandonar el país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo, Noruega, a recibir el Premio Nobel de la Paz.

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