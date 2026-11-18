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LA AVENTURA ES REAL. LA SELVA TE LLAMA. YA PUEDES RESERVAR TU ENTRADA PARA LA EXPERIENCIA DE REALIDAD VIRTUAL JUMANJI: THE LOST LEVELS DE ZERO LATENCY VR

PR Newswire

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MELBOURNE, Australia, 18 de noviembre de 2026

La primera experiencia de realidad virtual con seguimiento de manos completo de Zero Latency VR promete ser la aventura familiar definitiva de cara a la temporada navideña.

MELBOURNE, Australia, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, la red de realidad virtual inmersiva más grande e innovadora del mundo, anunció que las entradas para Jumanji: The Lost Levels están oficialmente a la venta. Esta experiencia estará disponible en los centros Zero Latency VR de todo el mundo a partir del viernes 4 de diciembre de 2026.

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Diseñado para aventureros de todas las edades, Jumanji: The Lost Levels es una experiencia de realidad virtual inmersiva a gran escala, diseñada desde cero para familias y grupos que anhelan una auténtica aventura compartida. Desde el momento en que entras en la arena, la jungla te llama, repleta de sorpresas.

Los jugadores sortearán los peligros de Jumanji a través de una serie de desafíos cada vez más difíciles: forja lazos con exóticos compañeros animales, sobrevive a una emocionante prueba de rafting en ríos, demuestra tus mejores pasos en un duelo de baile con serpientes (sí, en serio), descifra los secretos de antiguos acertijos de templos, monta dinosaurios a través de una jungla inexplorada y enfréntate a una épica batalla final con el destino de Jumanji en juego.

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Jumanji: The Lost Levels es la primera experiencia de Zero Latency VR que se juega completamente mediante el seguimiento de manos, lo que te permite entrar directamente en la acción con tus propias manos. Acércate. Agarra cosas. Interactúa con los animales. Agáchate. Esquiva. Baila. Intenta no entrar en pánico cuando aparezca un dinosaurio. Es amigable (eso creemos).

"Jumanji siempre se ha caracterizado por la emoción de lo inesperado; nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina, y eso es exactamente lo que hemos creado con The Lost Levels", declaró Tim Ruse, director ejecutivo de Zero Latency VR. "Tanto si tienes ocho como ochenta años, esta experiencia te acelerará el corazón. Estamos deseando que los invitados lo descubran".

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Jumanji: The Lost Levels ya está disponible, puedes reservar entradas en los centros Zero Latency VR de todo el mundo. Las puertas se abrirán el viernes 4 de diciembre de 2026. Tanto si eres un fan veterano de Jumanji como si te aventuras por primera vez, esta es la experiencia perfecta para dar comienzo a la temporada navideña.

ENLACES A REDES SOCIALES:

Instagram y TikTok: @zerolatencyvrLinkedIn: Zero Latency VR

Contacto para los medios de comunicación:

Luke MitchellResponsable de Relaciones Públicas y Comunicación+61 (0) 413614412luke.mitchell@zerolatencyvr.com

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FUENTE Zero Latency VR