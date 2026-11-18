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São Paulo, 18 nov (EFE).- El Senado brasileño aprobó este miércoles el plan de ajuste fiscal con el que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende mostrar al mercado su intención de equilibrar las cuentas públicas.

La medida, que ahora deberá ser discutida en la Cámara de Diputados, prevé un ahorro de al menos 45.000 millones de reales (unos 8.000 millones de dólares) de cara a 2027, según cálculos del Gobierno.

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Sin embargo, la mayor parte del ajuste recae en la restricción de beneficios fiscales para las empresas con vistas a aumentar la recaudación tributaria, y no estrictamente en recortes de gasto.

Además, el proyecto de ley establece un límite del 2 % en el crecimiento real del gasto para el próximo año, un techo más estricto que el que existe actualmente y con el que se buscará generar un superávit primario (antes del pago de los intereses de la deuda) del 0,1 %.

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Los senadores que apoyan a Lula defendieron la necesidad de aprobar el plan de ajuste y destacaron que este no implicará recortes en los programas sociales ante las críticas recibidas por parte de un sector de la izquierda.

"Todo el mundo sale ganando; el superávit fiscal es importante para bajar las tasas de interés, pero el esfuerzo no puede afectar apenas a los más vulnerables", declaró Eduardo Braga, el senador responsable del proyecto.

Una parte de la derecha votó en contra por considerar que los recortes son insuficientes y que la limitación de las bonificaciones fiscales perjudica a los empresarios.

La medida es una respuesta del Ejecutivo a las turbulencias vividas en la Bolsa tras la victoria del presidente frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien era el favorito del mercado por haber prometido un "tijeretazo" en el gasto.

El día después de la victoria, la Bolsa de São Paulo se desplomó un 13,8 % y las operaciones tuvieron que ser suspendidas durante media hora.

Brasil acumula un déficit fiscal del 9,51 % del PIB y un déficit primario del 0,52 %, mientras que la deuda pública ha escalado hasta el 82,9 % del PIB. EFE