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Nueva York, 18 nov (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, resaltó este miércoles su colaboración con el presidente estadounidense, Donald Trump, pese a sus diferencias políticas y aseguró que seguirá señalándole asuntos en los que no esté de acuerdo con él.

"Pese a tener importantes diferencias políticas con el presidente, he trabajado con él durante el tiempo que llevo siendo alcalde", expresó Mamdani durante una entrevista con el periodista Andrew Ross Sorkin en la cumbre anual Dealbook, organizada por The New York Times en la ciudad.

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Mamdani destacó el acuerdo que alcanzó recientemente con Trump para retrasar la nueva normativa impulsada por la Casa Blanca para bodegas y tiendas de conveniencia que quieren mantener el programa de cupones de alimentos (SNAP).

El alcalde contó que llamó a Trump para explicarle "el pánico" que estaba generando esta normativa en los negocios y las consecuencias que tendría para los neoyorquinos que dependen de los comercios afectados para comprar sus alimentos.

También mencionó que, después de ganar las elecciones a alcalde, se reunió con el mandatario en el Despacho Oval y ambos hablaron de la normativa urbanística del centro de Manhattan (Midtown): "Para mí eso refleja que, además de ser el presidente de Estados Unidos, también es el promotor inmobiliario más famoso que ha tenido esta ciudad".

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No obstante, aseguró no tener reparo "en señalar los asuntos" en los que ambos discrepan "profundamente", como en el servicio de las autoridades de inmigración (ICE), la guerra en Irán o cuestiones de política interna.

"Creo que quienes ocupamos cargos electos tenemos la obligación de ser sinceros sobre esas diferencias y, al mismo tiempo, mantener estas conversaciones siempre que puedan dar resultados para la población", expresó.

Al ser preguntado por Sorkin si seguiría llamando fascista al mandatario, respondió rápidamente que sí.

"Ambos sabemos lo que pensamos de las políticas del otro, y también que los dos amamos la misma ciudad", incidió.

Además, aseguró que no tiene que fingir para que la colaboración entre ambos "funcione": "Siento que estoy siendo fiel a mí mismo, y también sincero con la ciudad. Cuando me reúno con el presidente o hablo con él, me centro en cualquier posible punto en común".

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"Lo hago porque hay mucho en juego: la segunda vez que me reuní con él en la Casa Blanca conseguí un acuerdo para liberar a un neoyorquino al que ICE había detenido esa misma mañana", recordó. EFE